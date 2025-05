Amazon, iPhone al minimo storico e sconti fino al 90%: le migliori offerte di oggi

Fonte foto: Michael Derrer Fuchs

Questa nuova settimana di maggio comincia nel migliore dei modi: su Amazon arrivano tante nuove offerte con sconti molto elevati e prezzi al minimo storico. Il modo migliore per cominciare la settimana e questo lunedì di metà maggio. Sul sito di e-commerce troviamo promo su una grande varietà di prodotti, tra cui alcuni dei più desiderati dagli utenti. Come ad esempio tutta la famiglia di iPhone 16 (dal modello "base" fino all’iPhone 16 Pro Max) e tutta la famiglia di Galaxy S25 (anche in questo caso dal modello base fino al Galaxy S25 Ultra). Grazie all’offerta di oggi risparmi centinaia di euro su questo smartphone super desiderati e puoi anche pagarli in 12 rate a tasso zero.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte della giornata che riguardano i dispositivi tech, come ad esempio smartphone, smartwatch, tablet, smart TV, e gli elettrodomestici, diventati sempre più tecnologici in questi ultimi anni. Per acquistare i prodotti e scoprire il prezzo, basta cliccare sul link qui in basso presente di fianco al nome del dispositivo. La lista è ben assortita: si va da smartphone premium, fino ad accessori economici come cuffie Bluetooth e powerbank che trovi a poche decine di euro. Approfittane subito e non farti sfuggire questa occasione.

Amazon, le migliori offerte del 19 maggio 2025

Una lista molto lunga che sottolinea la grande varietà di offerte disponibili oggi 19 maggio su Amazon. Molte offerte durano poche ore o pochissimi giorni, quindi ti consigliamo di approfittarne immediatamente cliccando sul link presente di fianco al nome del prodotto.

Partiamo dagli smartphone, da sempre tra i dispositivi più amati e richiesti. A catturare l’attenzione c’è sicuramente l’iPhone 16 Pro Max disponibile al minimo storico: solo oggi risparmi quasi 300 euro su quello di listino e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. Ad Apple risponde Samsung con le ottime offerte per il Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra. Lo sconto si aggira sul 30% e risparmi fino a 500 euro, con la possibilità anche di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. Per chi vuole spendere un po’ meno, ma avere tra le mani uno smartphone che è sempre un top di gamma, troviamo lo Xiaomi 14T con uno sconto del 40% e al prezzo più basso di sempre.

Restando in ambito smartphone, non possiamo non citare due utilissimi accessori che non puoi non avere nel tuo zaino: le cuffie Bluetooth lowcost disponibili con uno sconto dell’82% e il powerbank con doppio sconto che fa crollare il prezzo del 90%. Tra le cuffie Bluetooth, ottima anche l’offerta per le AirPods Pro 2 disponibili con uno sconto del 29% e al prezzo più basso di sempre.

Prezzo al minimo storico anche per quanto riguarda gli ottimi Apple Watch SE di seconda generazione e il Galaxy Watch7, smartwatch perfetti per chi vuole tenere sotto controllo il proprio stato di salute. Tra gli smart TV troviamo il nuovo televisore Xiaomi F Pro da 43 pollici con sistema operativo Fire TV: grazie alla promo lancio risparmi decine di euro.

Come sempre, oltre ai prodotti tech, vi suggeriamo anche ottime promo per gli elettrodomestici, diventati sempre più utili nella vita di tutti i giorni. Ad esempio, se volete migliorare la sicurezza della vostra abitazione, trovate la telecamera Tapo C210 in offerta con uno sconto del 48% e la pagate veramente poco. Se siete amanti della pizza, invece, c’è il forno professionale Ferrari G3 che cuoce la pizza in soli due minuti e nella confezione ci sono anche utili accessori. Tra gli aspirapolvere torna in promo il Dyson V8 Absolute con uno sconto del 30% e al minimo storico. Un’occasione da non farsi assolutamente sfuggire. Sempre in tema di pulizia domestica, c’è il robot aspirapolvere iRobot Roomba Combo j5 con uno sconto di ben il 53% e lo paghi meno della metà e risparmi quasi 400 euro (lo puoi sempre pagare a rate).

Per la tua cucina, invece, ti suggeriamo la macchina per il caffè Nescafé Dolce Gusto Krups Mini Me (costa men odi 60 euro grazie allo sconto del 41%) e la friggitrice ad aria Philips Series 5000 disponibile con uno sconto del 53% e la paghi meno della metà. Approfittate subito di queste promo: potrebbero terminare da un momento all’altro.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui