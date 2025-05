Amazon, prezzo a picco per smartphone top di gamma: sconti fino al 90%

Fonte foto: Amazon

Le offerte shock non terminano mai su Amazon. Ogni giorno sul sito di e-commerce troviamo nuove promo su tantissimi prodotti differenti e con sconti che fanno risparmiare centinaia di euro approfittando del minimo storico. E in molti casi hai anche la possibilità di pagare in 5 o 12 rate a tasso zero, condizioni d’acquisto che non trovi su altri siti di e-commerce. Come sempre noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte della giornata che riguardano principalmente prodotti tecnologici come smartphone, smartwatch, smart TV e computer portatili e anche gli elettrodomestici per la casa, diventati oramai dei fedeli compagni nella vita di tutti i giorni.

Tra le offerte shock disponibili oggi c’è ancora l’intera famiglia di iPhone 16 disponibili al minimo storico e con sconti che ti permettono di risparmiare fino a 300 euro (e puoi pagarli anche in 12 rate a tasso zero). Per chi vuole spendere un po’ di meno c’è sempre in offerta il Moto g85, tra i migliori smartphone sul mercato per rapporto qualità-prezzo. Non mancano utili accessori come caricabatteria e cuffie lowcost e smartwatch top di gamma disponibili a un prezzo stracciato. Se, invece, sei alla ricerca di un elettrodomestico che ti semplifichi le pulizie in casa. trovi il robot aspirapolvere Hisense con uno sconto del 61% e risparmi più di 300 euro. Non farti scappare queste offerte che trovi raccolte nella lista qui in basso: basta cliccare sul link per accedere direttamente alla pagina prodotto e completare l’acquisto.

Amazon, le migliori offerte del 20 maggio

Nuovo giorno e nuove offerte shock che troviamo su Amazon. Anche oggi 20 maggio la lista con alcune delle migliori offerte sui prodotti tech e sugli elettrodomestici è molto lunga e variegata. Abbiamo selezionato prodotti adatti a tutte le tasche e che soddisfano le vostre necessità.

Se dovete acquistare un nuovo smartphone non mancano di certo le alternative. Oltre a trovare tutta la gamma di iPhone 16, dal modello "base" al minimo storico fino all’iPhone 16 Pro Max disponibile con uno sconto che supera i 300 euro, c’è in offerta anche il Google Pixel 9 Pro XL. L’ultima versione dello smartphone premium di Google è in offerta con uno sconto del 35% e al prezzo più basso di sempre. Se vuoi spendere meno di 200 euro, invece, c’è il Moto G85, uno dei telefoni più acquistati su Amazon, con uno sconto del 47% e lo paghi solamente 175 euro. Torna in offerta anche lo smartphone Blackview WAVE 8C: grazie al doppio sconto in pagina costa meno di 100 euro.

Molto interessante anche l’offerta per il TicWatch Pro 3 Ultra: grazie alla promo lampo di oggi costa meno di 60 euro. Ha funzionalità avanzate e assicura un monitoraggio avanzato della salute e dell’attività fisica. Se, invece, sei alla ricerca di un computer con cui poter lavorare su qualsiasi progetto, da oggi trovi il MacBook Air versione 2025 con processore M4 e schermo Liquid Retina da 13,6 pollici in promo al minimo storico grazie allo sconto IVA. Lo puoi pagare a rate a tasso zero e ti consigliamo di approfittarne subito: le scorte stanno per terminare.

Come ogni giorno, oltre a prodotto top di gamma, ti suggeriamo anche utili accessori disponibili a prezzi stracciati. Oggi, ad esempio, trovi un paio di cuffie lowcost con uno sconto dell’88% e le paghi pochissimo. Ottima offerta anche per un caricabatteria per auto disponibile con un coupon sconto immediato.

Le offerte non riguardano solamente i prodotti tech, ma anche utili elettrodomestici da utilizzare nella vita di tutti i giorni. Ad esempio trovi il robot aspirapolvere e lavapavimenti Hisense in promo con uno sconto del 61% e risparmi più di 300 euro su quello di listino. E hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero. Grande potenza di aspirazione, si adatta a qualsiasi pavimento e lo puoi controllare da remoto con l’app dello smartphone.

Un’altra promo che sta facendo molto parlare di sé riguarda il ventilatore Cecotec da tavolo che trovi a meno di 30 euro grazie allo sconto del 63%. Con l’estate che sta arrivando è la miglior soluzione per combattere l’afa spendendo pochissimo. Se, invece, vuoi migliorare la sicurezza della tua abitazione, trovi una coppia di telecamere per l’esterno Netatmo scontate di ben 200 euro. Sono dotate anche di pannelli solari e le puoi controllare tramite l’app dello smartphone.

Chiudiamo con due elettrodomestici che non possono mancare nella tua cucina. Trovi al minimo storico la macchina per il caffè americano dotata anche di caraffa da 1,5 litri e la friggitrice ad aria Cecotec perfetta per una famiglia di 3-4 persone. Costano entrambe pochissimo e fai dei super affari.

