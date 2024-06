Amazon, il prezzo del condizionatore portatile è stracciato: sconto mai visto prima

Fonte foto: Olimpia

C’è un elettrodomestico che in questo periodo dell’anno va per la maggiore: il condizionatore portatile. Si prevede un’estate torrida e già in questi giorni di giugno ne stiamo avendo dimostrazione, con punte oltre i 40 gradi. Il climatizzatore portatile è la soluzione perfetta per chi non ha la possibilità o lo spazio per montare una unità esterna o non ha le autorizzazioni per farlo. Oramai se ne vedono sempre di più, sia all’interno delle abitazioni sia negli uffici. È normale, quindi, che in questo periodo dell’anno su Amazon cominciano a vedersi offerte molto interessanti su diversi condizionatori.

Oggi ti parliamo dell’offerta disponibile per l’Olimpia Dolceclima Air Pro A+ che troviamo su Amazon con uno sconto del 29% che ti fa risparmiare più di 150 euro sul prezzo di listino e approfitti del minimo storico. Si tratta di un climatizzatore portatile con una potenza elevata, perfetto per una stanza di circa 60-70 metri quadrati e lo puoi trasportare molto facilmente grazie alle rotelle presenti nella parte inferiore. A questo prezzo è un vero affare e ti consigliamo di non perdere questa opportunità: è anche smart e lo puoi controllare da remoto.

Olimpia Dolceclima Air Pro A+

Olimpia Dolceclima Air Pro A+ in offerta: prezzo e sconto

Da oggi puoi trovare il climatizzatore Olimpia Dolceclima Air Pro A+ a un prezzo di 389,55 euro grazie allo sconto del 29% presente in pagina. Il risparmio è di circa 160 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofiids che puoi attivare in fase di check-out. La disponibilità è immediata e la consegna avviene nel giro di un paio di giorni. Lo puoi anche provare con tutta calma avendo ben 30 giorni prima di effettuare il reso.

L’offerta non finisce qui. Infatti, essendo un climatizzatore venduto e spedito da Amazon, hai anche la possibilità di aggiungere dei servizi aggiuntivi. Gratuitamente puoi richiede il ritiro e la disinstallazione del vecchio elettrodomestico, mentre per il disimballaggio di quello nuovo è necessario pagare 10 euro. Per l’installazione del climatizzatore il costo del servizio è di 35 euro, una spesa da valutare attentamente e che fa risparmiare tanto tempo.

Olimpia Dolceclima Air Pro A+

Olimpia Dolceclima Air Pro A+: le caratteristiche tecniche

Un condizionatore portatile di nuova generazione e che rende semplice il montaggio e l’utilizzo quotidiano. Questo Olimpia Dolceclima Air Pro A+ è la soluzione ideale per chi vuole un elettrodomestico potente, di ultima generazione e che consumi anche meno rispetto ai principali concorrenti. Il climatizzatore, infatti, ha ricevuto la classe di efficienza energetica A+, una delle più elevate: consumi energetici ridotti ed è più sostenibile dal punto di vista ambientale, anche grazie all’utilizzo del gas refrigerante R290 con un potenziale effetto serra quasi nullo.

Passando agli aspetti più tecnici, il condizionatore portatile Dolceclima Air Pro A+ vanta una potenza di refrigerazione pari a 13.000Btu, che lo rende adatto a una stanza di circa 60-70 metri quadrati. Il flusso d’aria è facilmente direzionabile grazie al flap motorizzato con auto-swing, una soluzione innovativa di cui non puoi fare a meno. Dotato anche di un sistema multi-filtraggio composta da un filtro elettrostatico con funzione anti-polvere e un filtro a carboni attivi efficace contro i cattivi odori.

Concludiamo con un’altra caratteristica utilissima. Il climatizzatore è anche smart e lo puoi controllare da remoto tramite l’apposita applicazione. Puoi accenderlo da remoto, impostare la temperatura oppure un timer. Nella parte superiore è presente anche un centro di controllo touch. Nella confezione sono inclusi anche il kit per la finestra e il tubo.

Olimpia Dolceclima Air Pro A+