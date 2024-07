Amazon, il climatizzatore portatile a prezzo stracciato: minimo storico

Il condizionatore Olimpia Splendid Dolceclima Compat 8X è in promo con uno sconto del 33% e costa veramente poco. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Fonte foto: Olimpia

Ecco qui un’offerta del Prime Day che ancora prosegue a distanza di alcuni giorni dalla fine ufficiale dell’evento Amazon dedicato alle offerte. E non si tratta di un’offerta qualunque, ma una delle migliori nella categoria dei climatizzatori portatili. Parliamo della promo disponibili per il condizionatore Dolceclima Compact 8X di Olimpia, un modello compatto, ma che assicura ottime prestazioni ed è perfetto per una stanza di circa 20-25 metri quadrati. Oggi è ancora in offerta con uno sconto del 33% e lo paghi meno di 200 euro, un super prezzo per un climatizzatore portatile: solitamente un modello con queste caratteristiche costa molto di più. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Per seguire le offerte e non perdere le migliori promozioni iscriviti gratuitamente ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte di Tecnologia, di prodotti per la casa e per la cura della persona:

Dotato di una potenza di 8.000 Btu/h, si adatta a qualsiasi ambiente grazie alle dimensioni compatte. Inoltre, grazie alle ruote piroettanti lo puoi spostare facilmente di stanza in stanza, basta avere una finestra dove far fuoriuscire la condensa raccolta. Puoi gestirlo tramite i comandi touch presenti nella console frontale e impostare la temperatura desiderata oppure il timer. Approfittane subito, l’offerta è a tempo limitato e potrebbe terminare molto presto.

Olimpia Dolceclima Compact 8X

Olimpia Splendid Dolceclima Compact 8X: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un vero affare. Oggi trovi il climatizzatore portatile Dolceclima Compact 8X in promo con uno sconto del 33% su quello di listino e lo paghi solamente 199,99 euro. Il risparmio netto è di 100 euro e puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Essendo un’offerta che dura dall’inizio del Prime Day potrebbe terminare da un momento all’altro. Per la consegna a casa devi aspettare pochissimi giorni.

Olimpia Dolceclima Compact 8X

Dolceclima Compact 8X: caratteristiche e funzionalità

Per capire la bontà di questo elettrodomestico ci vuole molto poco, basta vedere le caratteristiche e le funzionalità offerte da questo climatizzatore portatile. Inoltre, c’è un altro elemento che ci fa capire l’eccezionalità dell’offerta: al momento è il condizionatore più venduto su Amazon (solo nell’ultimo mese ne sono stati acquistati più di duemila).

Vediamo le caratteristiche. Il condizionatore portatile di Olimpia ha una capacità di refrigerazione pari a 8.000 Btu, perfetto per una stanza di 25-30 metri quadrati. Grazie al potente motore è in grado di refrigerare la stanza in pochissimi minuti. Lo puoi spostare di stanza in stanza utilizzando le ruote girevoli presenti sotto la base. Oltre a raffreddare l’aria, ha anche la funzione di deumidificazione o di ventilazione. Puoi scegliere quella più adatta a te in base alle tue necessità.

Puoi impostare le diverse modalità, la temperatura desiderata o il timer dalla console digitale presente nella parte superiore. Il climatizzatore è anche eco-sostenibile: utilizza il gas R290 molto meno dannoso per l’ambiente e ha ricevuto la classe di efficienza energetica A. Concludiamo con delle info utili: il montaggio e la configurazione sono molto semplici e nella confezione trovi anche il kit per far fuoriuscire la condensa raccolta. Utile, compatto e facile da utilizzare: trovare di meglio a questo prezzo è davvero difficile.

Olimpia Dolceclima Compact 8X