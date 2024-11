Oppo A18, con uno sconto così l'affare è servito

Fonte foto: Oppo

Uno dei device più interessanti del segmento degli smartphone low-cost è l’Oppo A18, uno smartphone semplice ed essenziale, sviluppato per quell’utenza che non ha particolari esigenze ma cerca una soluzione economica da utilizzare per le operazioni di tutti i giorni.

Del resto, parliamo di un prodotto davvero basic, che punta tutto su tre caratteristiche precise: un prezzo accessibile, una grande autonomia (fino a due giorni di utilizzo stando alle dichiarazioni del produttore) e un design accattivante impreziosito da questa finitura Glowing che rende l’Oppo A18 davvero bello da vedere.

Per le prossime ore, grazie alle offerte su Amazon portare a casa questo smartphone è molto più semplice, col prezzo che addirittura scende sotto i 120 euro.

Oppo A18: scheda tecnica

Oppo A18 ha un display IPS LCD da 6,56 pollici, con una risoluzione HD+ (720×1.612 pixel) e refresh rate a 90 Hz.

Il processore a bordo è un MediaTek Helio G85 a cui si affiancano 4 GB di RAM e 128 GB di memoria, espandibili fino massimo a 1 TB tramite scheda microSD. Presente la funzione RAM Expansion, che permette di ottenere altri 4 GB di RAM attingendo alla memoria interna dello smartphone.

Due le fotocamere in dotazione con un sensore principale da 8 MP e un secondo sensore da utilizzare per la profondità di campo da 2 MP. La fotocamera frontale è da 5 MP.

Naturalmente il processore scelto dal colosso della tecnologia cinese non permette agli utenti di accedere alla rete 5G, si può comunque navigare in 4G oppure utilizzando il WiFi 5. Tra le altre connessioni ci sono il Bluetooth 5.3, l’USB-C, l’ingresso per il jack audio da 3,5 mm e le diverse tecnologie per la geolocalizzazione dell’utente tramite satelliti.

La batteria è da 5.000 mAh con ricarica via cavo da 10 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente ColorOS 14.

Presente infine la certificazione IP54 che attesta che l’Oppo A18 è in grado di resistere alla polvere e agli spruzzi d’acqua provenienti da qualsiasi direzione.

Oppo A18: l’offerta su Amazon

Di listino Oppo A18 costa 159,99 euro ma un prezzo che già di suo non è eccessivo e, anzi, pienamente in linea con ciò che può offrire questo smartphone. Tuttavia con l’offerta Amazon si può risparmiare ancora di più col prezzo che scende fino a 119 euro (-26%, -40,99 euro), uno sconto da non sottovalutare che permette a chiunque di portare a casa questo dispositivo senza pensarci troppo.

