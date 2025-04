Oppo A80 5G, con l'offerta Amazon è lo smartphone giusto da comprare

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Fonte foto: Oppo

Oppo è un brand molto interessante che ha saputo portare sul mercato smartphone dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, con a bordo tutto il necessario per soddisfare anche l’utente più esigente. Orientandosi alla fascia media del mercato, ad esempio, troviamo l’Oppo A80 5G, un device con una scheda tecnica molto interessante che, tra le altre cose, permette anche di accedere alle esclusive funzioni di Oppo AI, espandendo ulteriormente le potenzialità di questo dispositivo.

Per le prossime ore grazie alle offerte su Amazon, per portare a casa questo smartphone è possibile spendere meno di 200 euro e con uno sconto così, è davvero difficile non lasciarsi tentare.

Oppo A80 5G – MediaTek Dimensity 6300 – Versione 8/256 GB

Oppo A80 5G: scheda tecnica

Oppo A80 5G ha uno schermo LCD che misura 6,67 pollici, ha una risoluzione HD+ (1.604×720 pixel), frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e luminosità di picco fino a 1.000 nit. A protezione dello schermo un vetro Panda Glass, che lo tiene al sicuro da cadute e urti accidentali.

Il processore è un MediaTek Dimensity 6300 con 8 GB e 256 GB di memoria interna, espandibile acquistando separatamente una scheda microSD. Inoltre, grazie alla funzione Oppo RAM Expansion è possibile ottenere fino a 8 GB di RAM aggiuntiva attingendo dalla memoria interna del device.

Come già visto su molti modelli prodotti da Oppo, anche qui ci sono diverse funzioni basate sull’intelligenza artificiale tra cui: AI Eraser, utile per eliminare oggetti e soggetti indesiderati dalle foto e AI LinkBoost, che grazie alle 9 antenne omnidirezionali sul device e agli algoritmi proprietari consente di aumentare la potenza del segnale della rete.

Due le fotocamere a bordo con un sensore principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF e un secondo sensore per la profondità di campo da 2 MP. La fotocamera frontale è da 8 MP.

Sul fronte delle connessioni ci sono il 5G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.3, il chip per l’NFC, l’USB-C, l’ingresso per il jack audio da 3,5 mm e le varie tecnologie per il rilevamento della posizione dell’utente tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC.

La batteria è da 5.100 mAh con ricarica cablata SuperVOOC da 45 W che, stando alle dichiarazioni dell’azienda produttrice, permette di raggiungere il 50% di carica in circa 30 minuti. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente proprietaria ColorOS 14.

Presente, infine, la certificazione IP54 che attesta la capacità del device di resistere alla polvere e agli spruzzi d’acqua.

Oppo A80 5G: l’offerta su Amazon

Per acquistare un Oppo A80 5G bisogna spendere di listino 269,99 euro. Per le prossime ore, però, grazie alle offerte su Amazon il prezzo si abbassa a 199 euro (-26%, -70,99 euro), un’occasione molto interessante che non bisogna assolutamente sottovalutare.

Oppo A80 5G – MediaTek Dimensity 6300 – Versione 8/256 GB