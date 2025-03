Oppo Reno 12 FS 5G, uno smartphone AI a un prezzo d’occasione

Fonte foto: Oppo

L’Oppo Reno 12 FS 5G è stato sviluppato per offrire agli utenti una combinazione di prestazioni e convenienza, arrivando sul mercato con tante funzioni molto interessanti e un prezzo davvero accessibile.

Ma oltre al comparto hardware molto versatile e pronto ad affiancare l’utente in qualsiasi incombenza, ciò che impreziosisce davvero questo mid-range è la presenza di alcune caratteristiche avanzate basate sull’intelligenza artificiale sviluppate per migliorare la produttività e la user experience. Una specifica che fa la differenza e che, soprattutto per un device di fascia media, è ancora una rarità che Oppo già offre a chi sceglie i suoi prodotti.

Grazie alle offerte su Amazon, il prezzo di questo smartphone scende sotto i 300 euro, un’occasione da non lasciarsi assolutamente scappare.

Oppo Remo 12 FS 5G – MediaTek Dimensity 6300 – Versione 12/512 GB

Oppo Reno 12 FS 5G: scheda tecnica

Oppo Reno 12S F 5G ha uno schermo OLED che misura 6,67 pollici, ha una risoluzione FHD+ (2.400×1.080 pixel), refresh rate variabile a 120 Hz e 2.100 nit di luminosità di picco. Sullo schermo un vetro AGC DT-Star2.

Il processore è un MediaTek Dimensity 6300 a cui si affiancano in questo caso 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, espandibile fino 2 TB acquistando una scheda microSD. Con la funzione Oppo RAM Expansion è possibile ottenere fino a 12 GB di RAM in più attingendo dalla memoria di archiviazione dello smartphone.

Per i suoi utenti, Oppo mette a disposizione alcune interessanti funzioni basate sull’intelligenza artificiale come:

AI Recording Summary , riassumere una registrazione audio

, riassumere una registrazione audio AI Summary , per riassumere testi e pagine web

, per riassumere testi e pagine web AI Writer , per aiutare gli utenti nella scrittura di testi, mail e messaggi

, per aiutare gli utenti nella scrittura di testi, mail e messaggi AI Speak, per leggere "a voce alta" un documento o una pagina web

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 50 MP, un sensore ultra-grandangolare da 8 MP e un sensore per le macro da 2 MP. La fotocamera anteriore è da 32 MP. Tornano anche qui alcune funzioni di Oppo AI che permettono agli utenti di accedere a una suite di utilissimi strumenti per l’editing fotografico.

Per quanto riguarda le connessioni ci sono il 5G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.3, l’NFC, l’USB-C e i diversi sistemi per la geolocalizzazione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica cablata SuperVOOC da 45 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente ColorOS 14.

Infine è presente la certificazione IP64 che attesta che l’Oppo Reno 12 FS 5G è grado di resistere alla polvere e agli spruzzi d’acqua provenienti da qualsiasi direzione.

Oppo Reno 12 FS 5G: l’offerta su Amazon

Per portare a casa l’Oppo Reno 12 FS 5G bisogna spendere 399,99 euro. Tuttavia, grazie alle offerte su Amazon per le prossime ore il prezzo scende a 299,99 euro (-25%, -100 euro) uno sconto da non sottovalutare che permette di portare a casa un ottimo mid-range senza spendere eccessivamente.

Oppo Remo 12 FS 5G – MediaTek Dimensity 6300 – Versione 12/512 GB