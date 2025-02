Oppo A80 5G, questo smartphone di fascia media è in super offerta su Amazon

Fonte foto: Oppo

Oppo A80 5G è un dispositivo di fascia media che coniuga design elegante e prestazioni di alto livello, rappresentando una scelta eccellente per gli utenti alla ricerca di un prodotto con funzioni smart e prezzo accessibile. Grazie a un processore MediaTek Dimensity 6300, a una capiente batteria da 5100 mAh e a diverse funzioni basate sull’intelligenza artificiale questo smartphone garantisce un’esperienza d’uso fluida che si adatta perfettamente alle esigenze quotidiane dei consumatori.

Per le prossime ore grazie ad un’imperdibile offerta su Amazon, il prezzo di questo device scende sotto i 200 euro, un’opportunità unica per gli utenti che desiderano acquistare uno smartphone moderno spendendo il giusto

Oppo A80 5G – MediaTek Dimensity 6300 – Versione 8/256 GB

Oppo A80 5G: scheda tecnica

Oppo A80 5G ha un display LCD da 6,67 pollici, con risoluzione HD+ (1.604×720 pixel), refresh rate variabile a 120 Hz e 1.000 nit di luminosità di picco. Sullo schermo un robusto vetro Panda Glass.

Il processore a bordo è un MediaTek Dimensity 6300 affiancato da 8 GB e 256 GB di memoria interna, espandibile fino a 1 TB tramite scheda microSD. Non manca la funzione Oppo RAM Expansion che permette di ottenere fino a 8 GB di RAM virtuale attingendo dalla memoria dello smartphone.

Non mancano alcune funzioni basate sull’intelligenza artificiale sviluppate da Oppo come AI Eraser, che permette di cancellare oggetti e soggetti indesiderati dalle foto e AI LinkBoost, che consente di sfruttare le 9 antenne omnidirezionali sul device e dei sofisticati algoritmi proprietari per aumentare la potenza del segnale della rete.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF e un secondo sensore per la profondità di campo da 2 MP. La fotocamera anteriore è da 8 MP.

Per quanto riguarda le connessioni ci sono il 5G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.3, il chip per l’NFC, l’USB-C, l’ingresso per il jack audio da 3,5 mm e le varie opzioni per la geolocalizzazione dell’utente tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC.

La batteria ha una capacità di 5.100 mAh con ricarica cablata SuperVOOC da 45 W che, secondo quanto dichiarato da Oppo, consente di arrivare al 50% di carica in soli 30 minuti. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente proprietaria ColorOS 14.

Infine, questo smartphone è certificato IP54 ed è dunque in grado di resistere alla polvere e agli spruzzi d’acqua.

Oppo A80 5G: l’offerta su Amazon

L’Oppo A80 5G ha un prezzo di listino di 269,99 euro ma grazie all’ottima offerta su Amazon per le prossime ore è possibile acquistare questo smartphone a 199 euro (-26%, -70,99 euro) uno sconto che non passa inosservato che consente di portare a casa un ottimo smartphone, risparmiando qualcosa sul prezzo finale.

Oppo A80 5G – MediaTek Dimensity 6300 – Versione 8/256 GB