Oppo A18, con le offerte su Amazon costa pochissimo

Tra gli smartphone low-cost più interessanti sul mercato c’è l’Oppo A18, un device in grado di coniugare un design elegante e moderno, impreziositi dall’accattivante finitura Oppo Glow, con una buona qualità costruttiva. Parliamo di un prodotto semplice, che rinuncia a tutto il superfluo a beneficio di una user experience fluida e reattiva, perfetta per gli utenti che non hanno particolari esigenze in termini di prestazioni e cercano essenzialmente un device per l’utilizzo quotidiano da usare per navigare in rete, accedere ai social e poco altro.

Per le prossime ore, grazie all’ottima offerta su Amazon, è possibile portare a casa questo dispositivo a poco più di 100 euro, l’occasione perfetta per comprare un nuovo telefono, spendendo davvero poco.

Oppo A18: scheda tecnica

L’Oppo A18 ha uno schermo IPS LCD che misura 6,56 pollici, ha una risoluzione HD+ (720×1.612 pixel) e frequenza di aggiornamento a 90 Hz.

Il processore è un MediaTek Helio G85 coadiuvato da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria, espandibili fino massimo a 1 TB acquistando una scheda microSD. Con la funzione RAM Expansion, inoltre, è possibile ottenere fino a 4 GB di RAM in più attingendo alla memoria interna dello smartphone.

Davvero semplice il comparto fotografico che comprende un sensore principale da 8 MP e un secondo sensore per la profondità di campo da 2 MP. La fotocamera anteriore è da 5 MP.

Il processore scelto dall’azienda produttrice non permette di accedere alla rete 5G, gli utenti dovranno accontentarsi dunque di navigare in 4G oppure utilizzando il WiFi 5. Tra le altre connessioni ci sono il Bluetooth 5.3, l’USB-C, l’ingresso per il jack audio da 3,5 mm e le varie opzioni per la geolocalizzazione dell’utente tramite satelliti.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica via cavo da 10 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente ColorOS 14.

Presente infine la certificazione IP54 che attesta che questo smartphone è in grado di resistere alla polvere e agli spruzzi d’acqua provenienti da qualsiasi direzione.

Oppo A18: l’offerta su Amazon

L’Oppo A18 ha un prezzo di listino di 159,99 euro ma grazie alle offerte su Amazon per le prossime ore si scende fino a 109 euro (-32%, -50,99 euro), uno sconto davvero molto interessante che rende ancora più accessibile questo smartphone. Inoltre, incluso nella confezione, c’è anche il pratico supporto per auto.

