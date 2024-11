Oppo A18, il prezzo è stracciato: è da comprare subito

Fonte foto: Oppo

Il Black Friday ufficialmente è terminato, ma le offerte ci terranno ancora compagnia per qualche giorno su Amazon. Quindi avete ancora un po’ di tempo per approfittare delle promo disponibili sul sito di e-commerce, nonostante i tantissimi acquisti degli ultimi giorni. E tra gli smartphone che ancora trovi in offerta c’è anche l’Oppo A18, telefono lowcost che grazie alla promo del Black Friday trovi a un prezzo veramente stracciato. Lo sconto del 41% fa scendere il prezzo al minimo storico e lo paghi meno di 95 euro, candidandosi a essere uno dei migliori telefoni che puoi acquistare a meno di 100 euro.

Il prezzo potrebbe trare in inganno, ma in realtà l’Oppo A18 è uno smartphone anche performante. Non sarà allo stesso livello di un telefono che costa 1000 euro, ma lo paghi anche un decimo. Parliamo di uno smartphone che si difende benissimo, perfetto per chi è alla ricerca di un dispositivo in grado di svolgere i compiti principali: chiamare, utilizzare le app principali (messaggistica, social, qualche videogame) e scattare immagini di buona qualità. il tutto corredato da una batteria a lunga durata. A meno di 100 euro difficilmente trovi di meglio.

Oppo A18 – nero

Oppo A18 – azzurro

Oppo A18: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’Oppo A18 è il protagonista di una delle migliori offerte per uno smartphone ancora disponibili su Amazon. Oggi lo paghi solamente 94,99 euro, il minimo storico sul sito di e-commerce e anche il miglior prezzo web. L’offerta è veramente unica e trovarlo a meno di 100 euro lo fa diventare immediatamente il best-buy da acquistare in questo ultimo fine settimana di novembre.

Lo smartphone è già disponibile per essere spedito e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. Come per la maggior parte degli smartphone che acquisti in questi giorni, il periodo di reso è esteso fino al 15 gennaio 2025. Cosa vuol dire? Che hai più di un mese per testarlo, oppure lo puoi già acquistare oggi e regalarlo per Natale senza il timore di non poterlo restituirlo.

Oppo A18: le caratteristiche tecniche

L’Oppo A18 è uno smartphone completo, affidabile e interessante. Telefono che si contraddistingue anche per il design Oppo Glow che ne esalta lo stile e lo rende riconoscibile al primo sguardo.

Sebbene un prezzo alla portata di tutti, la scheda tecnica dell’Oppo A18 mette in mostra un telefono performante e con cui puoi fare veramente di tutto. Lo smartphone si basa su un Sunlight Display da 6,56 pollici ad alta risoluzione e con un refresh rate fino a 90 Hz che lo rende anche fluido mentre utilizzi le app social. La potenza è assicurata dal buon processore MediaTek Helio G85 supportato da 4 gigabyte di RAM e da 128 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 1 terabyte utilizzando la scheda microSD. La RAM può essere aumentata fino ad altri 4 gigabyte utilizzando lo spazio di archiviazione libero.

Buono il comparto fotografico composto da una doppia fotocamera posteriore con cui puoi scattare foto e registrare video in ogni situazione. La fotocamera frontale sfrutta al meglio la potenza dello smartphone per permettere di scattare ottimi selfie. La batteria è uno dei punti forti del dispositivo: grazie alla capacità di 5.000mAh copri l’intera giornata senza problemi. Oppo ha garantito anche che lo smartphone resterà fluido per almeno 36 mesi.

