Il mercato degli smartphone low-cost è un settore in continua espansione, popolato da dispositivi orientati all’essenzialità e al risparmio economico e perfetti, dunque, per tutti gli utenti che hanno bisogno di un telefono che sia funzionale e semplice da usare.

Chi sceglie questa categoria, però, non necessariamente deve accontentarsi del primo device che trova perché, cercando nei posti giusti, si possono portare a casa prodotti molto interessanti, come l’Oppo A18, l’entry level del colosso della tecnologia cinese che su Amazon può essere acquistato a un prezzo davvero irripetibile, scendendo addirittura sotto i 120 euro.

Oppo A18 – MediaTek Helio G85 – Versione 4/128 GB

Oppo A18: scheda tecnica

Lo schermo di Oppo A18 è un IPS LCD che misura 6,56 pollici, ha una risoluzione HD+ (720×1.612 pixel) e una frequenza di aggiornamento variabile fino a 90 Hz.

Il processore scelto dal colosso cinese è un MediaTek Helio G85 con 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna che l’utente può espandere fino a 1 TB acquistando una scheda microSD.

Non manca la funzione RAM Expansion, che consente di ottenere fino a un massimo di 4 GB di RAM in più, prelevando memoria dallo spazio di archiviazione interno dello smartphone.

Decisamente essenziale il comparto fotografico che è composto da un sensore principale da 8 MP (f/2.0) e un secondo sensore per la profondità di campo da 2 MP (f/2.4). La fotocamera frontale è da 5 MP (f/2.2).

Per quanto riguarda le connessioni non è possibile, naturalmente, accedere alla rete 5G, dato che il processore in dotazione non ha un modem adatto. Bisognerà, quindi, accontentarsi di navigare in 4G e tramite WiFi 5. Oltre a questo ci sono il Bluetooth 5.3, l’USB-C, l’ingresso per il jack audio da 3,5 mm e le varie opzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica cablata da 10 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente proprietaria ColorOS 14.

Infine questo device è certificato IP54 ed è, quindi, in grado di resistere alla polvere e agli spruzzi d’acqua da qualsiasi direzione.

Oppo A18: disponibilità e prezzo

Oppo A18 è uno smartphone davvero basic, un prodotto semplice ed economico, pensato soprattutto per l’utente che non ha particolari esigenze se non quella di portare a casa un telefono a un prezzo davvero basso.

Due dettagli in particolare attirano l’attenzione: il design del dispositivo, con un look immediato e pulito e un’accattivante finitura Glowing che fa risplendere la scocca; e l’autonomia che, grazie a un processore davvero poco energivoro, permette di arrivare tranquillamente a fine giornata e, nella maggior parte dei casi, di arrivare fino a due giorni di utilizzo, a patto di non esagerare con le app e la navigazione.

Di listino questo prodotto costa 159,99 euro ma con l’ottima offerta Amazon si scende fino a 119,99 euro (-25%, -40 euro), un prezzo davvero interessante che rende l’Oppo A18 ancora più accessibile.

