Oppo A38, su Amazon questo low-cost è una vera occasione

Oppo A38 è un low-cost con una scheda tecnica semplice e senza fronzoli, ottima per chi cerca uno smartphone per tutti i giorni. Oggi è in super offerta su Amazon

Fonte foto: Oppo

La soluzione migliore per acquistare uno smartphone low-cost è quella di scegliere un brand noto che, nonostante offra soluzioni dal prezzo più accessibile, garantisce comunque agli utenti device di qualità.

E tra le proposte più interessanti di sempre, c’è sicuramente l’Oppo A38 un telefono semplice e che va dritto al punto, rappresentando di fatto la soluzione ideale per tutti coloro che non hanno particolari esigenze ma cercano solo un device da utilizzare nella vita di tutti i giorni.

Con le offerte su Amazon, poi, portare a casa questo smartphone è ancora più semplice col prezzo che scende sotto i 130 euro.

Oppo A38 – MediaTek Helio G85 – Versione 4/128 GB

Oppo A38: scheda tecnica

Il display dell’Oppo A38 è un IPS LCD da 6,56 pollici, con risoluzione HD+ (720×1.612 pixel) e frequenza di aggiornamento variabile fino a 90 Hz.

Il processore in dotazione è un MediaTek Helio G85 affiancato da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione, espandibile fino a 1TB acquistando una scheda microSD. Non manca, naturalmente, la tecnologia RAM Expansion, che consente di ottenere fino a 4 GB di RAM aggiuntiva, attingendo dalla memoria interna del device.

Per quanto riguarda le fotocamere abbiamo un sensore principale da 50 MP (f/1.8), un sensore per la profondità da 2 MP (f/2.4). La fotocamera frontale è da 5 MP (f/2.2).

Tra le opzioni di connettività non c’è ovviamente il 5G, dato che il chip MediaTek scelto dall’azienda non ha un modem compatibile con la rete veloce. Tra le altre connessioni abbiamo comunque il 4G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.3, l’USB-C, il chip per l’NFC, l’ingresso per il jack audio da 3,5 mm e le diverse tecnologie per il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou e Galileo.

La batteria è da 5.000 mAh con ricarica cablata SuperVOOC da 33 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente ColorOS 14. Infine è presente la certificazione IP54 che attesta la resistenza di questo smartphone alla polvere e agli spruzzi d’acqua provenienti da tutte le direzioni.

Oppo A38: l’offerta su Amazon

Oppo A38 è uno smartphone low- cost, che punta tutto sulla semplicità e su una scheda tecnica senza eccessi e che va dritta al punto. La soluzione ideale, insomma, per chi ha bisogno di uno device concreto, da utilizzare nella vita di tutti i giorni tra navigazione sul web, social network e piattaforme di messaggistica.

Chiaramente, si parla anche di un prodotto dal prezzo contenuto; per acquistate questo dispositivo, infatti, servono 219,99 euro, ma grazie a Amazon si scende fino a 129,99 euro (-41%, -90 euro), un’ottima offerta che potrebbe fare gola a tutti coloro che hanno bisogno di un nuovo smartphone e stanno solo aspettando il momento giusto.

