Negli ultimi anni, il mercato degli auricolari wireless è cresciuto in modo esponenziale. Oltre ai vari dispositivi di fascia medio-alta, esistono anche alcuni modelli che offrono funzionalità premium e un rapporto qualità prezzo davvero invidiabile.

Gli Oppo Enco Air3i rientrano perfettamente in questa categoria. Si tratta infatti di auricolari true wireless dotati di intelligenza artificiale, che offrono un’ottima qualità audio, ad un prezzo davvero ridotto. Grazie alla recente offerta su Amazon, è inoltre possibile risparmiare il 33% sul prezzo di listino.

Oppo Enco Air3i: caratteristiche principali

Tra le peculiarità di questi auricolari Oppo vi è la presenza dei driver dinamici da 13,4 mm con rivestimento in titanio, in grado di offrire un’esperienza audio bilanciata e di buona qualità. Inoltre, gli Oppo Enco Air3i hanno anche le funzionalità per la cancellazione del rumore AI per le chiamate. Grazie agli algoritmi basati sull’intelligenza artificiale e ai microfoni integrati, gli auricolari sono in grado di filtrare i rumori ambientali, in modo che la voce in chiamata sia sempre limpida.

Un altro vantaggio di questi di auricolari low cost è l’algoritmo Oppo Alive Audio, ovvero una sorta di sistema surround che permette di immergersi completamente nella musica, in modo simile all’audio spaziale. Grazie all’equalizzatore Enco Master EQ puoi scegliere uno dei tre preset disponibili per ottenere sempre a seconda della musica che stai ascoltando. Impostando "Original Sound" si ottiene un suono abbastanza bilanciato, ma con bassi un po’ leggeri. Se invece si preferisce enfatizzare i bassi, basta impostare "Bass Boost". Infine, il preset "Clear Vocals" è particolarmente indicato per chi preferisce dialochi e tracce vocali più chiare.

Gli Oppo Enco Air3i hanno il Bluetooth 5.3 che garantisce una trasmissione binaurale a bassa latenza (ridotta a 47 ms), che permette una connessione fluida e rapida. Ciò rende questi auricolari ottimi non solo per l’ascolto di musica, ma anche per le sessioni di gioco.

Naturalmente, gli Oppo Enco Air3i sono indicati anche per gli sportivi. La certificazione IPX4 garantisce infatti la resistenza all’acqua ed evita che gli auricolari scivolino con il sudore.

I controlli touch degli auricolari sono molto intuitivi, con il materiale smerigliato degli Oppo Enco Air3i che offre una sensibilità tattile maggiore rispetto ai modelli precedenti.

Un altro importante miglioramento riguarda poi la batteria, la cui durata è aumentata del 40% rispetto al passato. Adesso è possibile ascoltare fino a 5,5 ore di musica non stop con la batteria degli auricolari e fino a 35 ore con la combinazione auricolari e custodia.

Ultima caratteristica da tenere in considerazione è il peso. Grazie al peso di 3,7 grammi ciascuno, questi auricolari sono decisamente leggeri. Inoltre, la forma ergonomica, conferisce un comfort duraturo, anche per diverse ore.

Oppo Enco Air3i: l’offerta su Amazon

Gli auricolari True Wireless Oppo Enco Air3i sono compatibili con qualsiasi dispositivo e sono generalmente disponibili al prezzo di 59,99 euro. Tuttavia, grazie all’incredibile offerta su Amazon, è possibile acquistarli a 39,99 euro (-33%, -20 euro), un’offerta imperdibile, soprattutto per chi è alla ricerca di auricolari di qualità, ma ad un prezzo accessibile.

