Oppo Enco Air4 ufficiali, scheda tecnica e prezzo

Oppo Enco Air4 sono auricolari di fascia media, con tante funzioni da non sottovalutare come la cancellazione del rumore, ma da acquistare a un prezzo contenuto

Oppo ha presentato le nuove Oppo Enco Air4, auricolari in-ear di fascia intermedia, già disponibili anche per i consumatori italiani.

Parliamo di un device davvero molto interessante che porta nelle mani degli utenti un buon set di funzioni tra cui la cancellazione del rumore l’audio in bassa latenza e la funzione Dual-Mic AI Clear per le chiamate, pur mantenendo un prezzo accessibile.

Oppo Enco Air4: scheda tecnica

Le nuove Oppo Enco Air4 sono auricolari in-ear con driver dinamici titanizzati da 12,4 mm e risposta in frequenza che va dai 20 Hz fino ai 20 kHz.

Ci sono anche la cancellazione del rumore, fino a 32 dB, e la modalità Trasparenza che, invece, consente all’utente di mantenere la percezione di ciò che lo circonda, voci incluse.

Durante le telefonate, poi, utilizzando i microfoni sugli auricolari e gli algoritmi AI sviluppati da Oppo, è possibile utilizzare anche la funzione Dual-Mic AI Clear in grado di rilevare il rumore ambientale e di eliminarlo, mettendo in evidenza la voce per migliorare la resa delle chiamate anche in ambienti non proprio silenziosi.

Gli auricolari si collegano allo smartphone tramite Bluetooth 5.4 con connessione multipoint compatibile con Google Fast Pair e Microsoft Swift Pair e con l’app Hey Melody (disponibile per Android e iOS) è possibile accedere all’Enco Master Equalizer, che permette di personalizzare al massimo la resa sonora del device.

Trattandosi, poi, di una connessione in bassa latenza (di appena 47 ms), questo prodotto è utilizzabile anche anche nelle sessioni di gaming, grazie ad con un lag minimo.

Non mancano, naturalmente, i controlli touch che consentono all’utente di gestire l’audio in riproduzione e le di rispondere alle chiamate direttamente dalle cuffiette e senza, dunque, dover necessariamente prendere in mano lo smartphone.

Per quanto riguarda l’autonomia, secondo le stime Oppo, questi auricolari garantiscono circa 5,5 ore di riproduzione musicale con ANC attivo e fino a 12 ore senza cancellazione del rumore. Utilizzando anche la custodia di ricarica si sale fino a 20 ore con ANC e fino a 43 ore senza.

Infine le sole cuffiette sono certificate IP55 e sono quindi in grado di resistere alla polvere e ai getti d’acqua da qualsiasi direzione.

Oppo Enco Air4: prezzo e disponibilità

Le nuove Oppo Enco Air4 sono già disponibili sul sito ufficiale dell’azienda cinese e su Amazon in due colorazioni Fresh Mint e Silky White, al prezzo consigliato di 69,99 euro.

