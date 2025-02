Oppo Reno 12 F, con lo sconto Amazon costa pochissimo: prezzo stracciato

Da oggi trovi su Amazon lo smartphone di Oppo con uno sconto del 34% e al prezzo più basso di sempre. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Fonte foto: Oppo

Il modo migliore per iniziare questa ultima settimana di febbraio è con uno smartphone di ottima qualità al prezzo più basso di sempre che ti permette di risparmiare centinaia di euro sul prezzo di listino. Stiamo parlando dell’offerta disponibile per l’Oppo Reno 12 F, smartphone medio di gamma del produttore cinese che da oggi trovi su Amazon con uno sconto di ben il 34% e il prezzo crolla al minimo storico. Lo paghi quanto un buon entry-level, ma le componenti interne sono di un livello decisamente superiore. E non manca la classica ciliegina sulla torta: lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero.

Abbiamo detto delle ottime caratteristiche di questo smartphone Oppo. E non stiamo esagerando. Il telefono è dotato di uno schermo abbastanza ampio e con una frequenza di aggiornamento elevata che lo rende fluido con tutte le app che utilizzi maggiormente. Il comparto fotografico è impreziosito da una fotocamera principale da 50 megapixel e dall’intelligenza artificiale che ti permette di scattare ottime foto in ogni momento. Infine, la batteria da 5000mAh ti accompagna a fine giornata senza troppi problemi.

Oppo Reno 12 F: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta è troppo buona per lasciarsela scappare. Da oggi su Amazon trovi l’Oppo Reno 12 F a un prezzo di 219 euro con uno sconto del 34% rispetto a quello di listino. Per il telefono si tratta del minimo storico e risparmi più di 100 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate da 43,80 euro al mese. Inoltre, chi lo acquista oggi riceve anche una prova gratuita di ben 60 giorni ad Audible, la piattaforma per gli audiolibri e le serie podcast in esclusiva di Amazon.

La disponibilità è immediata e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Per il reso gratuito, invece, hai 14 giorni di tempo da quando lo ricevi a casa.

Oppo Reno 12 F: le caratteristiche tecniche

L’Oppo Reno 12 F è il classico smartphone della fascia media, ma nasconde delle caratteristiche che lo rendono molto utile nella vita di tutti i giorni. Oppo, infatti, lo ha dotato di alcuni strumenti che sfruttano l’intelligenza artificiale e ti semplificano alcune azioni quotidiane, come ad esempio la scrittura di note, oppure la trascrizione di note vocali. Strumenti che solitamente trovi solo nei telefoni della fascia alta del mercato, ma che Oppo ha reso disponibili a tutti.

Intelligenza artificiale che troviamo anche nel comparto fotografico. Oltre agli ottimi sensori fotografici scelti da Oppo, lo smartphone sfrutta al meglio gli algoritmi di intelligenza artificiale per migliorare la qualità delle immagini, soprattutto dei selfie. Tornando al comparto fotografico, l’Oppo Reno 12 F è dotato di una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel. Chiude il sistema fotografico un obiettivo per i selfie da 32 megapixel.

Ottimo anche lo schermo AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, per un utilizzo più fluido con le app che utilizzi maggiormente, come quelle social e i videogame. Il display si prende cura anche della tua vista, grazie a una luce blu diffusa e di bassa intensità. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek Dimesnity 6300 supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna. Grazie alla RAM virtuale che sfrutta lo spazio di archiviazione libero puoi aumentare la potenza fino a ulteriori 8 gigabyte di RAM.

La batteria da 5000mAh è la ciliegina sulla torta di uno smartphone equilibrato e funzionale alla vita di tutti i giorni. Grazie alla ricarica rapida da 45 W impieghi poco più di 30 minuti per avere il 100% dell’autonomia.

