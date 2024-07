Oppo Reno 11F, prezzo al minimo storico: affare per tutti

Lo smartphone di Oppo è in offerta con uno sconto del 25% e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. Batteria a lunga durata, ricarica veloce e ottimo comparto fotografico.

La sbornia del Prime Day è appena terminata, ma su Amazon sono già disponibili nuove offerte che permettono di continuare a fare ottimi affari. Come ad esempio quella che vi proponiamo oggi per l’Oppo Reno 11F, smartphone che si posiziona nella fascia tra i medio e i top di gamma e che trovi in promo con uno sconto del 25%. Il risparmio sul prezzo di listino è di quasi 100 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Se non sei riuscito ad acquistare il tuo nuovo smartphone durante il Prime Day, questa è l’opportunità che devi cogliere al volo.

L’Oppo Reno 11F si caratterizza per una scheda tecnica equilibrata, in pieno stile Oppo. L’azienda cinese in questi anni è riuscita a conquistare una buona fetta di mercato grazie a smartphone equilibrati e affidabili. Su questo modello troviamo uno schermo AMOLED abbastanza grande e con refresh rate a 120 Hz, un comparto fotografico di livello e una batteria che ha una durata lunghissima. Una valida alternativa per chi vuole spendere il giusto e acquistare un ottimo dispositivo.

Oppo Reno 11F in offerta: prezzo e sconto Amazon

Calo di prezzo e minimo storico per l’Oppo Reno 11F. Grazie allo sconto del 25% lo paghi 279 euro e risparmi 100 euro su quello consigliato. Hai anche la possibilità di dilazionare il prezzo pagandolo a rate da 55,80 euro al mese a tasso zero. Una promo da Prime Day, ma che è ancora attiva oggi. Ti consigliamo di approfittarne subito: lo smartphone è disponibile e per la consegna devi aspettare solamente qualche giorno. Per il reso gratuito hai a disposizione 14 giorni di tempo.

Oppo Reno 11F: la scheda tecnica

L’Oppo Reno 11F è la soluzione ideale per chi è alla ricerca di uno smartphone equilibrato, potente e con un design all’avanguardia. Oltre a tutto questo ha ricevuto anche il badge "Scelta Amazon" riservato solitamente solo ai dispositivi che rispettano alcuni requisiti di qualità. E lo smartphone Oppo li ha tutti.

Per capirlo basta analizzare la scheda tecnica partendo dall’ottimo display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, uno standard in smartphone di questo livello. La quasi totale assenza di cornici rende la visione di film e serie TV ancora più immersiva (consigliato per chi viaggia tanto e utilizza lo smartphone per vedere video, leggere o studiare). Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek Dimensity 7050 con a supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna (espandibile fino a 2 terabyte utilizzando una scheda microSD). Per aumentare le performance puoi fare affidamento alla RAM virtuale che potenzia lo smartphone utilizzando la memoria libera.

Anche il comparto fotografico è di livello assoluto. Nella parte posteriore trovi una fotocamera principale da 64 megapixel accompagnata da un obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel e da un sensore macro da 2 megapixel. La fotocamera per i selfie è da 32 megapixel. Le foto scattate e i video registrati sfruttano al meglio le tecnologie messe a disposizione da Oppo e che si basano su algoritmi avanzati di intelligenza artificiale.

La batteria è da 5.000 mAh e non hai problemi ad arrivare a fine giornata. Oppo assicura che la vita della batteria raggiunge almeno i quattro anni.

