Oppo Reno 12 FS, con lo sconto Amazon è un affare: va comprato subito

L’intelligenza artificiale ha oramai fatto il suo debutto nella telefonia e tutti i brand hanno lanciato in questi ultimi mesi le loro soluzione e i loro strumenti pensati appositamente per gli utenti. In questo "scontro" si è aggiunta anche Oppo, una delle più importanti aziende cinesi che oramai ha portato anche in Italia i suoi dispositivi. Uno degli ultimi a essere lanciati è l’Oppo Reno 12 FS, telefono che si posiziona nella fascia media del mercato, ma dotato di una scheda tecnica molto interessante. Non solo per le ottime componenti che troviamo all’interno, ma soprattutto per gli strumenti AI di cui abbiamo accennato. Funzioni innovative che non solo semplificano le azioni quotidiane, ma che valorizzano tutto quello che fai.

Oggi, però, parliamo dell’Oppo Reno 12 FS non tanto per le sue caratteristiche, quanto per l’ottima offerta disponibile su Amazon. Lo smartphone, infatti, è protagonista di una delle migliori occasioni della giornata e lo troviamo con uno sconto del 28% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi più di 110 euro sul prezzo di listino. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero e dilazionare la spesa. Un’ottima offerta da non farsi sfuggire: lo smartphone di Oppo vale molto più di quanto lo paghi.

Oppo Reno 12 FS: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’Oppo Reno 12 FS è disponibile da oggi in offerta a un prezzo di 288 euro grazie allo sconto del 28% presente in pagina. Per lo smartphone si tratta del minimo storico e il risparmio supera di poco di 110 euro. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate da 57,60 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

Per la consegna devi aspettare pochissimi giorni, mentre per il reso gratuito hai a disposizione le classiche due settimane da quando lo ricevi a casa.

Oppo Reno 12 FS: le caratteristiche tecniche

La valutazione di uno smartphone oramai non passa solamente dalla scheda tecnica e dalla componenti che trovi all’interno, ma dal pacchetto completo che comprende anche le funzioni e gli strumenti che ti mette a disposizione il produttore. Proprio per questi motivi è difficile catalogare l’Oppo Reno 12 FS nella gamma dei medio di gamma. Lo smartphone offre una serie di funzionalità e di strumenti veramente unici basati sull’AI. Oltre a tutta una serie di funzioni che ti permettono di modificare le immagini eliminando oggetti inutili o trasformandole completamente, il telefono mette a disposizione strumenti per trascrivere un’intervista registrata in pochissimi secondi, oppure di completare un messaggio utilizzando le parole esatte. Tutto disponibile gratuitamente grazie all’intelligenza artificiale di Oppo.

Passando alla scheda tecnica, lo smartphone non è tanto di meno. A partire già dall’ottimo display AMOLED da 6,67 pollici e con una risoluzione FHD. Refresh rate fino a 120 Hz e una luminosità massima che raggiunge un picco di 2100 nit. Il display emette una luce blu uniforme che dà poco fastidio agli occhi. Le prestazioni sono assicurate dall’ottimo processore MediaTek Dimensity 6300 con a supporto 12 gigabyte di RAM e ben 512 gigabyte di memoria interna. Presente anche la funzione RAM virtuale che ne aggiunge fino ad altri 12 gigabyte utilizzando lo spazio di archiviazione libero.

Anche il comparto fotografico è in linea con quanto visto finora. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, fotocamera ultra-grandangolare da 8 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel. Un sistema versatile e adatto a qualsiasi situazione. Per la fotocamera frontale, invece, Oppo ha optato per una fotocamera da ben 32 megapixel per selfie ultracristallini.

Chiudiamo con l’ottima batteria da 5.000mAh che ti permette di utilizzarlo per tutto il giorno (e anche di più) senza troppi problemi e con la ricarica SUPERVOOC da 45W impieghi circa un’ora per avere il 100% di autonomia.

