La scelta di un nuovo smartphone da meno di 200 euro diventa più facile: con l’offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare l’ottimo OPPO Reno 12F con un prezzo scontato di 199 euro. Il modello è venduto e spedito direttamente da Amazon ed è acquistabile anche optando per il pagamento in 5 rate mensili, in modo da dilazionare la spesa. Si tratta dell’occasione giusta per chi è alla ricerca di uno smartphone economico ma di buona qualità. Per sfruttare la promo basta premere sul banner qui di sotto. In alternativa, è possibile optare per la versione con supporto al 5G dello smartphone. In questo caso, il prezzo è di 247 euro.

OPPO Reno 12F: la scheda tecnica

Con OPPO Reno 12F è possibile mettere le mani su di uno smartphone economico ma di qualità. Tra le specifiche tecniche troviamo un display AMOLED da 6,67 pollici. Il pannello ha risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz e può raggiungere una luminosità di picco di 2.100 nits.

A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 685, realizzato con processo produttivo a 6 nm e in grado di offrire ottime prestazioni generali nell’uso quotidiano.

Il chip è supportato da 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage. Da segnalare anche la presenza di una batteria da 5.000 mAh, con possibilità di sfruttare la ricarica cablata da 45 W.

Il comparto fotografico include tre sensori posteriori, con una fotocamera principale da 50 Megapixel e un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel e un sensore da 2 Megapixel per le macro. La fotocamera anteriore è da 32 Megapixel.

OPPO Reno 12F completa la sua scheda tecnica con il supporto alla connettività Dual SIM (non c’è, però, il supporto alle eSIM) e con un sensore di impronte digitali posizionato lateralmente. Il sistema operativo è Android 15, con la personalizzazione di ColorOS.

Lo smartphone ha dimensioni 163.1 x 75.8 x 7.7 mm e un peso di 187 grammi, risultando, quindi, maneggevole e leggero. Da segnalare la possibilità di scegliere tra due diverse colorazioni.

OPPO Reno 12F: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare OPPO Reno 12F con un prezzo scontato di 199 euro. Lo smartphone è disponibile anche con pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Si tratta di un modello venduto direttamente da Amazon. Per accedere subito alla promo basta premere sul banner qui di sotto. L’offerta rappresenta il nuovo minimo storico per il dispositivo. Da segnalare, inoltre, la possibilità di puntare sulla versione 5G dello smartphone che ora costa 247 euro su Amazon.

