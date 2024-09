Lo spazzolino smart Ora-B costa pochissimo: va comprato ora

Fonte foto: Amazon

Se pensate che l’intelligenza artificiale serva "solamente" a realizzare video e immagini partendo da semplici istruzioni testuali o, dall’altro lato, a realizzare testi perfetti per il web o lettere di presentazione per offerte lavorative, vi sbagliate di grosso. La presenza degli algoritmi di AI è ormai pervasiva e riguarda gli aspetti più disparati della nostra quotidianità. Incluso l’igiene personale.

Gli spazzolini Oral-B della serie iO, ad esempio, sfruttano l’intelligenza artificiale per darti suggerimenti mentre lavi i denti e migliorare così la tua routine di spazzolamento. Con lo spazzolino elettrico Oral-B iO 6N, ad esempio, potrai ricevere feedback in tempo reale su come stai lavando i denti e permette di scegliere la modalità di spazzolamento più adatta tra le varie disponibili. Insomma, uno spazzolino smart grazie al quale ottenere risultati visibili già dopo pochi utilizzi. Il tutto a un prezzo a dir poco eccezionale, grazie a una promozione Amazon che permette di risparmiare decine e decine di euro sul listino.

Un vero e proprio best buy di categoria, grazie all’offerta top garantita oggi da Amazon. Lo spazzolino elettrico dello storico marchio statunitense è infatti disponibile al prezzo più basso di sempre, con uno sconto mai visto prima. L’Oral-B iO 6N è scontato del 52% e lo paghi 119,99 euro rispetto ai 249,99 euro del prezzo consigliato dallo stesso produttore. Il risparmio è considerevole: ti costa 130 euro in meno.

Oral-B iO 6N scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Come accennato inizialmente, lo spazzolino elettrico Oral-B oggi in offerta su Amazon fa ampio uso dell’intelligenza artificiale per migliorare la tua routine di spazzolamento. Il tutto in maniera molto più intuitiva e semplice da comprendere di quanto ci si possa immaginare.

Sul manico dello spazzolino (quello che contiene il piccolo motore elettrico che muove la testina, tanto per intendersi) è presente un piccolo display LCD sul quale compaiono indicazioni in tempo reale sulla nostra "abilità" nello spazzolamento. I sensori dello spazzolino analizzano le zone della bocca sulle quali ti stai concentrando maggiormente e l’efficacia della tua "spazzolata", così da dirti immediatamente se stai ottenendo i risultati che speri o meno.

Questa, però, non è l’unica funzionalità smart integrata nello spazzolino elettrico Oral-B pensata per migliorare la routine di spazzolamento e l’igiene orale. L’Ora-B iO 6N mette infatti a disposizione 5 modalità di spazzolamento (facilmente selezionabili anche grazie al display LCD presente sul manico) che ti permetteranno di avere un sorriso smagliante e un cavo orale più sano. Potrai così scegliere quella più adatta alle tue necessità e ottenere i risultati desiderati in un lasso di tempo brevissimo.

Non manca ovviamente il sensore di pressione, grazie al quale saprai sempre se la pressione che stai esercitando sui denti e sulle gengive sia adeguata. Migliorato rispetto alla versione passata, il sensore di pressione dell’Oral-B iO 6N ti avvisa se stai esercitando troppa pressione – con il rischio di danneggiare le gengiva – o se stai spazzolando troppo dolcemente – vanificando i tuoi sforzi per ottenere denti più bianchi.

