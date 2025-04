Oral-B, prezzo stracciato per lo spazzolino smart: lo paghi meno della metà

Denti più bianchi in una settimana e igiene orale migliorata a 360° grazie a questo spazzolino elettrico smart. Oggi lo trovi a un prezzo mai visto. E lo paghi a rate a tasso zero.

Migliora la tua igiene orale e la tua routine di spazzolamento senza accorgertene. Con lo spazzolino elettrico Oral-B IO 6 sarà l’intelligenza artificiale a guidarti, giorno dopo giorno, verso un sorriso più bianco e gengive più sane.

Dotato di funzionalità avanzate, lo spazzolino elettrico sfrutta microvibrazioni della testina per garantirti risultati eccellenti in pochissimo tempo. I suggerimenti mostrati sul manico dello spazzolino ti consentiranno di correggere errori e migliorare le tue abitudini.

L’offerta di oggi su Amazon, poi, è doppiamente conveniente. Non solo puoi risparmiare decine e decine di euro grazie allo sconto top del colosso del commercio elettronico, ma potrai anche scegliere di pagare a rate, senza interessi né spese di istruttoria.

Spazzolino elettrico smart Oral-B a prezzo stracciato: offerta, rate e prezzo finale

La promozione di oggi sullo spazzolino elettrico smart di Oral-B è di quelle da non farsi scappare troppo a cuor leggero. Anzi, bisogna approfittarne prima che le scorte possano terminare. E non è difficile capire il perché di questa fretta.

L’Oral-B IO 6 (con 3 testine di ricambio, custodia da viaggio e la base di ricarica) è disponibile con uno sconto del 56% al prezzo più basso di sempre. Comprandolo adesso lo paghi 119,99 euro anziché 259,99 euro. Il risparmio è di ben 140 euro: se lo compri subito fai un vero affare.

La convenienza, però, è doppia. gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono scegliere di pagare in cinque rate, senza interessi né spese di istruttoria. In questo modo, lo spazzolino elettrico Oral-B IO 6 costa 24 euro al mese per cinque mesi.

Oral-B IO 6 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

L’intelligenza artificiale al servizio dell’igiene dentale. Come accennato inizialmente, lo spazzolino elettrico Oral-B in offerta su Amazon sfrutta algoritmi di apprendimento automatico per migliorare la tua routine di spazzolamento e permetterti così di avere denti più puliti in poco tempo. Rimuovendo fino al 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino manuale, grazie all’Oral-B IO 6 potrai avere denti più bianchi in appena una settimana.

Ma è l’intera bocca a risentire – positivamente – dell’utilizzo dello spazzolino elettrico smart. L’intelligenza artificiale ti fornirà suggerimenti su come spazzolare meglio i denti e raggiungere anche le zone più difficili, mentre il sensore di pressione eviterà che applichi troppa forza mentre spazzoli. In questo modo non danneggerai le gengive e migliori lo stato di salute dell’intera bocca.

Le cinque modalità di spazzolamento, infine, ti permettono di raggiungere i tuoi obiettivi di pulizia più in fretta. Potrai scegliere la tua preferita (o quella più adatta alle tue necessità) tra Pulizia Quotidiana, Denti Sensibili, Protezione Gengive, Pulizia Profonda, Sbiancante e, sincronizzando lo spazzolino con il telefono, tiene traccia dei progressi e dei risultati ottenuti.

