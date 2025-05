Oral-B, sconto mai visto sullo spazzolino smart: oggi lo paghi pochissimo

Sconto senza precedenti per lo spazzolino elettrico del produttore statunitense. Smart e digitale, migliora la tua igiene orale in pochissime settimane.

Fonte foto: Amazon

Tra le molteplici applicazioni dell’intelligenza artificiale nella nostra vita questa, probabilmente, non l’avevate messa in conto. Ma spazzolini elettrici come l’Oral-B iO 6N sfruttano proprio l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico per migliorare la vostra routine di spazzolamento.

Questa, però, è solo la proverbiale punta dell’iceberg. Ricco di funzionalità e strumenti per un sorriso più smagliante e una migliore igiene orale, l’Oral-B iO 6N è la soluzione perfetta per avere denti più bianchi in poche settimane d’utilizzo.

Oggi, poi, puoi acquistarlo a un prezzo speciale grazie a una promozione Amazon mai vista in precedenza. L’offerta top del colosso del commercio elettronico ti fa risparmiare decine di euro: lo paghi pochissimo e fai un vero affare.

Sconto esagerato sullo spazzolino smart Oral-B: offerta e prezzo finale

Una promozione senza precedenti, quella disponibile oggi sullo spazzolino smart del celebre marchio statunitense. L’Oral-B iO 6N è disponibile con uno sconto del 52% al prezzo più basso di sempre: comprandolo adesso lo paghi 119,99 euro anziché 249,99 euro. Il risparmio garantito dalla promozione Amazon è degno di nota: ti costa 130 euro in meno rispetto al prezzo consigliato dallo stesso produttore.

Oral-B iO 6N scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Gli algoritmi di intelligenza artificiale e apprendimento automatico messi a punto dai tecnici Oral-B sono il vero asso nella manica di questo spazzolino elettrico. Gli algoritmi analizzano e studiano la tua routine di spazzolamento per individuarne i punti di forza e quelli di debolezza.

I dati ricavati vengono così inviati all’app per smartphone, grazie alla quale riceverai suggerimenti su come migliorare la pulizia dei tuoi denti e quella della tua bocca. Giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, potrai notare sensibili miglioramenti rispetto al passato.

Ma, come detto, non sono affatto le uniche caratteristiche di punta di uno spazzolino elettrico pensato per migliorare la tua igiene orale a 360°.

Lo spazzolino elettrico in offerta su Amazon mette a disposizione cinque differenti modalità di spazzolamento (Pulizia Quotidiana, Denti Sensibili, Protezione Gengive, Pulizia Profonda, Sbiancante) facilmente selezionabili direttamente dal manico dello spazzolino. Potrai così scegliere quella che fa più al tuo caso in base alla necessità del giorno o del momento.

L’Oral-B iO 6N è inoltre dotato di un sensore di pressione che analizza costantemente la forza che imprimiamo sui denti mentre lo stiamo utilizzando. Nel caso in cui esercitassimo troppa forza, il manico dello spazzolino si illuminerà di rosso così da metterci in guardi dai possibili danni che potremmo provocare alla gengive.

