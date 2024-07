Oral-B, lo spazzolino top a prezzo stracciato: oggi ti costa pochissimo

Fonte foto: Amazon

Uno spazzolino smart, che sfrutta l’intelligenza artificiale per darti consigli in tempo reale su come migliorale la propria routine di pulizia e avere così denti più bianchi. Il Genius X di Oral-B ha tutto quello che cerchi in uno spazzolino pensato per ottenere velocemente risultati eccellenti.

Uno spazzolino, quello dello storico marchio statunitense di prodotti per l’igiene orale, che permette di migliorare la propria routine di pulizia sin dai primissimi utilizzi. Merito delle varie tecnologie che il Genius X implementa, pensate appositamente per avere denti più bianchi e gengive più sane. Il tutto a un prezzo decisamente interessante: oggi puoi acquistarlo su Amazon con uno sconto mai visto prima, grazie al quale puoi risparmiare decine di euro.

Oral-B, spazzolino top di gamma a tasso zero: sconto, rate e prezzo finale

Oral-B Genius X scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

L’asso nella manica dell’Oral-B Genius X, come accennato poco più sopra, sta nell’utilizzo di algoritmi di intelligenza artificiale per migliorare la routine di pulizia di chi lo utilizza. Lo spazzolino è in grado di analizzare le nostre abitudini, rilevarne i punti di forza e debolezza e fornire suggerimenti in tempo reale su come ottenere risultati migliori (e, ovviamente, una cavità orale più sana e pulita).

Il Genius X, inoltre, mette a disposizione 6 modalità di spazzolamente (Pulizia Quotidiana, Pro Clean (Pulizia Profonda), Denti Sensibili, Sbiancante, Protezione Gengive e Nettalingua) in modo che tu possa scegliere quella più adatta alle tue necessità e avere denti più bianchi in meno tempo.

Il sensore di pressione, poi, è fondamentale per evitare di danneggiare le gengive. Nel caso in cui si applichi una pressione eccessiva, lo spazzolino elettrico Oral-B rallenta automaticamente la velocità di spazzolamento e ti avvisa visivamente quando spazzoli con troppa energia.

Grazie alla connettività Bluetooth, infine, è possibile sincronizzarlo con l’app per smartphone e seguire così i progressi che registrerai con la pulizia dei denti. Non solo: tenendo lo smartphone vicino a te mentre lavi i denti potrai vedere quali sono le zone dove la pulizia è stata ottimale e quelle, invece, che hanno ancora bisogno di essere pulite.

