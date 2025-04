Amazon, questo PC portatile è da comprare subito: 85% di sconto

Fonte foto: PeopleImages / iStock

L’offerta è talmente straordinaria che potrebbe sembrare quasi un errore di prezzo. In realtà non c’è nessun errore ed è tutto reale. Parliamo del PC portatile bvate B5 disponibile da oggi su Amazon con uno sconto incredibile dell’83% che fa crollare il prezzo al minimo storico e ti permette di risparmiare ben 1.000 euro su quello di listino. Non è un refuso e non abbiamo aggiunto uno zero: risparmi realmente mille euro rispetto al prezzo consigliato presente nella pagina prodotto su Amazon. Lo paghi meno di 200 euro e approfitti della miglior promo disponibile oggi per un computer portatile lowcost.

Il nome di questo PC (bvate B5) probabilmente non vi dirà molto, ma vi basta sapere che si tratta di un ottimo notebook della fascia medio-bassa. Realizzato con ottima cura e con componenti top, il PC portatile è ideale sia per coloro che sono alla ricerca di un portatile per lavorare da casa, sia per studenti che hanno bisogno in un PC economico e non vogliono spendere cifre elevate. Le dimensioni sono compatte ed è molto leggero, il che lo rende perfetto da portare con sé quando si è in viaggio. Trovare di meglio a meno di 200 euro è veramente complicato.

Bvate B5: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta shock per il PC portatile lowcost bvate B5. Da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto dell’83% che fa crollare il prezzo a soli 199,89 euro, con un risparmio totale rispetto a quello di listino di ben 1000 euro. Non si tratta di un refuso, il risparmio è realmente di 1000 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità del notebook è immediata e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Per il reso gratuito, invece, hai i classici quattordici giorni da quando lo ricevi a casa.

Bvate B5: le caratteristiche tecniche

Un nome che in pochi conoscono, ma le tante recensioni positive su Amazon fanno intuire il potenziale e l’affidabilità del notebook bvate B5. Un PC versatile e che puoi utilizzare per lo studio, il lavoro e il divertimento.

Il merito è di una scheda tecnica che si basa su uno schermo da 14,1 pollici con risoluzione FHD che assicura colori realistici e immagini in alta definizione. Perfetto per vedere film e serie TV, ma anche per lavorare a documenti e presentazioni. Prestazioni buone grazie al potente processore e al supporto di 6 gigabyte di RAM e un SSD da 256 GB, con la possibilità di espandere la memoria interna fino a 1 terabyte.

Ottima la connettività che lo rende veramente universale. Puoi collegare diverse periferiche esterne tramite le porte USB ed è presente anche la porta mini HMDI per collegare lo schermo esterno. A bordo è presente Windows 11 e la batteria ti accompagna per tutto il giorno senza troppi problemi. Dimensioni compatte grazie alla quasi totale assenza di cornici e peso di poco superiore al chilo. Trovare qualcosa di meglio a questo prezzo è veramente complicato.

