Amazon, questo è il PC portatile da comprare subito: 85% di sconto

Fonte foto: PeopleImages / iStock

Ci sono alcune offerte che a un primo sguardo possono sembrare delle truffe o degli errori di prezzo ed erroneamente le si lascia stare. Ma non è questo il caso, anzi. L’offerta è reale, così come il prezzo di vendita. Parliamo del PC portatile lowcost bvate B5 disponibile su Amazon con un ottimo sconto dell’85% che fa crollare il prezzo al minimo storico e risparmi ben 1100 euro su quello di listino. Questi valori dovrebbero farvi capire la bontà della promo e ti consigliamo di approfittarne subito: le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Il nome di questo dispositivo potrebbe non esservi familiare, ma vi basta sapere che le componenti interne sono di buona qualità. Vale sicuramente più di quanto lo pagate e potete farci veramente un po’ di tutto, dal vedere film e serie TV mentre siete in viaggio (schermo da 14" ad alta risoluzione), fino al lavorare a documenti e presentazioni. Può essere anche un’ottima soluzione per lo studio, sia per l’università sia per le medie e le superiore. Un PC che costa poco e con uno sconto incredibile: cosa chiedere di più?

bvate B5

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

bvate B5: prezzo, offerta e sconto Amazon

Questa è una di quelle offerte shock che non capita spesso su Amazon. Da oggi trovi il PC portatile bvate B5 in promo con uno sconto dell’85% che fa crollare il prezzo a soli 199,99 euro. Si tratta del minimo storico e risparmi ben 1100 euro sul prezzo di listino. Hai anche la possibilità di pagare il PC portatile lowcost a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Il computer è già pronto per essere spedito e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Per provarlo hai 14 giorni di tempo, ma non ne resterai deluso.

bvate B5

bvate B5: caratteristiche tecniche

Leggero, comodo, compatto e ottimizzato per il tuo lavoro. Il bvate B5 è il protagonista di una delle migliori offerte che puoi trovare oggi su Amazon per un PC portatile. Come detto, il nome non vi dirà molto, ma la qualità realizzativa è davvero elevata.

A dimostrarlo c’è la scheda tecnica, a partire dallo schermo da 14 pollici con risoluzione FHD e colori vivaci. Un display con cui puoi fare tutto quello che vuoi, dal vedere film e serie TV in alta definizione, fino al photo editing. Le prestazioni sono assicurate dal buon processore presente sotto la scocca, supportato da 6 gigabyte di RAM e da un SSD da 256 gigabyte. Se hai bisogno di ulteriore spazio, puoi aggiungere anche una scheda TF.

Non manca una fotocamera frontale con cui fare chiamate di lavoro, oppure seguire corsi online o lezioni universitarie. Il PC, infatti, si presta anche a un utilizzo da "studio": puoi realizzare tesine, ricerche, approfondimenti, il tutto con ottimi risultati.

Le dimensioni sono compatte e pesa solamente poco più di un chilogrammo, quindi non avrai problemi a portarlo con te quando sei in viaggio o ti sposti con i mezzi pubblici. Ottima anche la connettività, con lo slot per la scheda TF, due porte USB 3.0, porta miniHDMI per collegare lo schermo e il jack audio. La batteria è una garanzia e ti supporta per diverse ore. A bordo è presente Windows 11.

bvate B5