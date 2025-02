Amazon, questo è il PC portatile da comprare subito: 85% di sconto

Il PC portatile bvate B5 è in promo speciale con uno sconto dell'85% e risparmi ben 1100 euro su quello di listino. Schermo da 14 pollici, ottime prestazioni, perfetto per lavoro e studio.

Di tanto in tanto su Amazon appaiono delle offerte che a un primo sguardo potrebbe sembrare degli errori di prezzo o addirittura delle truffe, con sconti che superano anche l’80%. Ma non riguarda l’offerta di cui ti parliamo oggi, sebbene lo sconto superi questo valore. Ci riferiamo alla promo che riguarda il PC portatile bvate B5, modello poco conosciuto, ma che nasconde un grande potenziale e che non ha nulla da invidiare a dispositivi molto più conosciuti e che costano anche di più. Un portatile che, come abbiamo anticipato, è disponibile con un’offerta lampo su Amazon con uno sconto di addirittura l’85% e risparmi ben 1100 euro su quello di listino. Lo paghi poco (meno di 200 euro), ma acquisti un computer portatile con cui puoi fare veramente di tutto.

Il bvate B5 si presta a diversi utilizzi: puoi vedere film e serie TV seduto comodamente sul divano o mentre sei in viaggio grazie allo schermo da 14 pollici, oppure lavorare a documenti e progetti importanti. Ottima scelta anche se stai cercando un PC economico, ma funzionale, da far utilizzare ai tuoi figli per la scuola o l’Università. Insomma, la scelta giusta per chi è alla ricerca di un notebbook economico, ma che allo è in grado di fare un po’ di tutto. Approfittane subito: le scorte stanno per terminare.

PC portatile bvate: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta speciale per il computer portatile bvate da 14 pollici: da oggi e solo per pochissime ore lo trovi su Amazon con uno sconto dell’85% e lo paghi 199,89 euro. Il risparmio netto è di ben 1100 euro, una cifra che ti fa capire la bontà di questa occasione. Hai anche la possibilità di dilazionare il prezzo a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Ti consigliamo di approfittare immediatamente della promo. Infatti, si tratta di un’offerta a tempo con le scorte limitate e potrebbe terminar prima del previsto. Acquistando oggi lo smartphone lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore. Per il reso gratuito, invece, hai quattordici giorni di tempo.

PC portatile bvate: le caratteristiche tecniche

Un PC portatile universale e perfetto per un utilizzo domestico e da studio. Il bvate B5 è una delle migliori scelte che possiate fare oggi se siete alla ricerca di un notebook economico, leggero e con una buona scheda tecnica.

Lo schermo da 14 pollici, le cornici quasi completamente assenti e un peso di poco superiore al chilogrammo lo rendono perfetto da portare sempre con sé. Lo puoi mettere nello zaino, portarlo all’Università o a scuola senza che diventi un peso eccesivo. Come detto, il display è da 14 pollici e assicura immagini in alta risoluzione, perfetto per vedere film e serie TV. Ottime prestazioni con il processore integrato, i 6 gigabyte di RAM e l’SSD da 256 GB (espandibile utilizzando una scheda TF).

Non manca una fotocamera integrata che ti permette di fare chiamate di lavoro, seguire lezioni da remoto o corsi di aggiornamento anche mentre sei in viaggio. La grande batteria integrata ti permette di utilizzarlo per tutto il giorno senza troppi patemi. Insomma, un PC affidabile, economico e che da oggi trovi a un prezzo veramente stracciato

