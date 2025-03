Fonte foto: 123RF

Chi ha un cane avrà certamente notato i suoi diversi gesti, utili per stabilire un’interazione, ma perché i cani appoggiano la zampa sulle nostre gambe? Ecco la spiegazione di un comportamento comune nel cane e i suggerimenti per comprenderlo.

Cosa significa quando i cani appoggiano la zampa sulle nostre gambe

Se c’è una cosa che gli animali, e i cani in particolare, sanno fare bene, è comunicare con noi. Certo, non lo fanno con le parole, ma attraverso il linguaggio del corpo, lo sguardo e una serie di piccoli gesti che, se interpretati correttamente, possono rivelare molto sul loro stato d’animo e sulle loro necessità. Uno dei comportamenti più comuni e affettuosi è quello di poggiare la zampa sulle nostre gambe, un gesto noto come “pawing”. Cosa significa davvero tale comportamento? Si tratta solo di una richiesta di attenzioni o c’è qualcosa di più profondo dietro?

Il pawing è una forma di comunicazione diretta e molto efficace. I cani imparano fin da cuccioli che il contatto fisico può portare a reazioni immediate, come ricevere attenzioni, coccole o cibo. Con il tempo, sviluppano questa strategia e la usano con il loro compagno umano per esprimere emozioni e bisogni. Ma il significato può variare in base alla situazione, al carattere del cane all’intensità del gesto.

Se il cane appoggia delicatamente la zampa sulla nostra gamba mentre lo accarezziamo, probabilmente ci sta dicendo che gradisce il momento e vuole prolungarlo. È un segno d’affetto, una sorta di “rimani qui con me” che rafforza il legame tra umano e animale. Se invece il contatto è più insistente, con movimenti ripetuti o piccoli colpi, potrebbe essere un chiaro segnale di richiesta: forse ha fame, vuole giocare o desidera uscire per una passeggiata. In questo caso, considerare il contesto aiuta a capire meglio il messaggio.

Ci sono anche situazioni in cui il cane utilizza la zampa per manifestare insicurezza o bisogno di rassicurazione. Se l’animale appare agitato, ha le orecchie abbassate o mostra altri segnali di stress, potrebbe essere in cerca di conforto. Questo comportamento avviene spesso in cani ansiosi o in momenti in cui percepiscono un cambiamento nell’ambiente circostante. Se il nostro amico a quattro zampe cerca il contatto fisico in tal maniera, tranquillizzarlo con la voce o con una carezza può aiutarlo a sentirsi più sicuro.

Un altro aspetto interessante è che il pawing può rappresentare anche un modo per richiamare l’attenzione su qualcosa di specifico. Magari il cane ha visto qualcosa fuori dalla finestra, sente un odore interessante o vuole farci notare un cambiamento nell’ambiente. Prestare attenzione agli altri segnali del corpo, come la direzione dello sguardo o la posizione della coda, può dare indizi utili per comprendere meglio il motivo del suo comportamento.

Come rispondere al pawing

Ma come dovremmo reagire quando il nostro cane pratica il pawing? La risposta dipende molto dalla situazione. Se il gesto avviene in un momento di tranquillità, ed è un semplice segnale di affetto, possiamo ricambiarlo con una carezza o con parole dolci.

Se, invece, diventa un comportamento insistente, come quando il cane cerca attenzioni mentre siamo impegnati in altro, è importante stabilire dei limiti per evitare che si trasformi in un’abitudine indesiderata. In questo caso, ignorare il gesto può essere la strategia migliore per non rinforzarlo involontariamente

Se notiamo che il cane utilizza spesso il pawing e sembra avere bisogno costante di contatto fisico, potrebbe essere utile approfondire la situazione con un esperto in comportamento animale. Alcuni cani sviluppano atteggiamenti ossessivi legati all’ansia da separazione o a esperienze passate e, in questi casi, un educatore cinofilo può fornire consigli preziosi su come gestire il problema.

In definitiva, quando i cani appoggiano la zampa sulle nostre gambe, ci stanno lanciando un messaggio. Che sia una richiesta di attenzioni, un segnale di affetto o un bisogno più profondo, sta a noi interpretarlo correttamente per rispondere nel modo più adeguato. Comprendere il linguaggio del nostro amico a quattro zampe permette di costruire con lui un rapporto più profondo, basato sulla fiducia e sulla reciproca sintonia.