Dover dire addio ai propri animali domestici è un dolore atroce, che segna tutti i proprietari nel profondo. Si perde un membro della famiglia a tutti gli effetti e dopo pochissimi anni rispetto alla nostra aspettativa di vita.

La scienza ci dà però motivo di sperare. Oggi siamo in grado di prolungare la vita dei nostri cari animali, ben più rispetto a quanto avvenisse nel secolo scorso. Alcuni però si chiedono se ciò sia etico nei loro confronti.

Vita media di un cane

La vita media di un cane nel Regno Unito è di poco superiore agli 11 anni. I gatti, invece, raggiungono solitamente i 14 anni. Ciò varia a seconda della razza, ovviamente. Basti pensare ai 15 anni di media dei cocker spaniel.

Si tratta della normalità che, però, la ricerca intende riscrivere. Il tutto dietro profitto, ovviamente. Il mercato degli integratori per animali è in forte crescita, spinto da un netto aumento della spesa in farmaci, diagnostica e cure veterinarie. Di fatto ci si prende sempre più cura dei propri amici a quattro zampe, il che rappresenta un motivo di spinta per il settore.

Anche la tecnologia gioca la propria parte, con il mercato colmo di collari intelligenti e app che analizzano i bisogni del cane. La vera frontiera, però, è rappresentata dai trattamenti mirati alla longevità.

Come allungare la vita dei cani

Un esempio, non l’unico, di società che mirano a prolungare l’esistenza media degli animali domestici è Loyal. Si tratta di una startup biotech con sede a San Francisco. Si occupa di sviluppare farmaci che, potenzialmente, possano rallentare l’invecchiamento dei cani. Una vera e propria rivoluzione, che il mercato accoglie con piacere. Si pensi che l’azienda ha ottenuto più di 150 milioni di dollari in finanziamenti.

Come accade tutto ciò? Si agisce sull’ormone IGF-1, legato alla crescita cellulare. I suoi livelli elevati, tipici delle razze di grandi dimensioni, sembrano giocare un ruolo molto importante nel processo di invecchiamento degli animali. Nello specifico risulta aumentato il rischio di tumori.

Ridurre l’IGF-1, dunque, potrebbe allungare la vita e prevenire malattie. Alcuni prodotti sono già stati sviluppati, come il Loy-002. Si tratta di una pillola per cani over 10, che ha già ottenuto il riconoscimento dell’FDA negli Stati Uniti. Potrebbe dunque iniziare a essere prescritta dai veterinari entro il 2025.

Cos’è la restrizione calorica

Pillole a parte, i cani potrebbero trarre benefici da una particolare dieta. Si parla di restrizione calorica. Studi condotti su Labrador hanno evidenziato come una dieta con riduzione delle calorie del 25% possa aumentare la longevità del 15%, senza effetti collaterali.

I veterinari però mettono in guardia contro tale soluzione. Potrebbe infatti generare effetti negativi sul lungo periodo. Per questo motivo sono in fase di sviluppo delle alternative mediche. Un farmaco come la rapamicina, pensato inizialmente come immunosoppressore, potrebbe avere gli stessi effetti della restrizione calorica.

Viene testata dal Dog Aging Project, che segue migliaia di cani domestici. I risultati paiono promettenti, soprattutto sotto l’aspetto dell’invecchiamento e della prevenzione tumorale.

Soluzione genetica

Si fanno passi in avanti anche sotto l’aspetto della genetica e dell’epigenetica. I test del Dna possono infatti rivelare delle predisposizioni a specifiche malattie. L’epigenetica, invece, suggerisce ai veterinari quali fattori ambientali possono influenzare l’espressione genetica: alimentazione, stress ed esercizio fisico.

Come detto, si è aperto un dibattito etico in merito. In molti infatti sostengono che il tempo debba fare il proprio corso. Il suggerimento da dare a tutti i proprietari, al di là di come la si pensi, è quello di un approccio quotidiano sano: