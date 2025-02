Perché il nuovo Opera Air è un browser diverso dagli altri

Fonte foto: Opera

Ad arricchire il panorama dei browser web arriva Opera Air che viene definito dall’azienda stessa come il “primo browser con la mindfulness al suo centro“.

In sostanza, si tratta di un’applicazione pensata per offrire una navigazione web più rilassata e meno stressante, con un design minimale e tutta una serie di funzioni che puntano a massimizzare il benessere dell’utente.

Il browser è già disponibile per tutti gli utenti che intendono provarlo e può essere scaricato tramite il sito ufficiale di Opera. Non si tratta, però, della versione definitiva. Opera Air, infatti, è disponibile in accesso anticipato.

Come funziona Opera Air

Opera Air è un browser web a tutti gli effetti che può essere utilizzato, esattamente come avviene per le altre versioni di Opera o per altri browser, per navigare il web, passando da un sito a un altro senza interruzioni.

Ad arricchire l’esperienza utente, Opera Air introduce, però, alcune novità, a partire da un design minimale. Il browser include una serie di funzioni pensate per ridurre lo stress.

L’app, infatti, può “guidare” l’utente nella realizzazione di alcuni esercizi di rilassamento e può essere utilizzato anche come supporto alla meditazione, con tanto di voce guida che fornisce le indicazioni necessarie.

Opera Air include anche un sistema di promemoria per avvisare l’utente in merito alla necessità di fare una pausa dalla navigazione e prendersi, quindi, un attimo di relax.

C’è anche la funzione Boosts, che utilizza degli effetti sonori per creare un audio di sottofondo capace di ridurre lo stress. Opera Air, inoltre, include il blocco degli annunci, la possibilità di personalizzare gli sfondi e un’interfaccia ottimizzata, che Opera chiama Air UI.

Come usare Opera Air

Per utilizzare Opera Air è sufficiente accedere al sito ufficiale di Opera e poi alla sezione dedicata al nuovo browser web. A questo punto, è sufficiente effettuare il download dell’applicazione sul proprio computer. (non c’è ancora una versione per dispositivi mobili). Per il momento, il browser è disponibile in “accesso anticipato“.

In sostanza, non si tratta della versione definitiva dell’applicazione ma di una vera e propria anteprima che, nel corso dei prossimi mesi, potrebbe ricevere diverse nuove funzioni oltre che alcune ottimizzazioni, anche seguendo i feedback degli utenti che hanno scelto di provare la nuova versione del browser web di Opera.

Chi è interessato a provare il browser e a offrire un feedback sul suo funzionamento può visitare il forum ufficiale di Opera Air, accessibile tramite il sito di Opera. In questo modo è possibile contribuire allo sviluppo del progetto che punta a offrire un sistema diverso per la navigazione web.