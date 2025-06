Fonte foto: Perplexity

Perplexity si sta ritagliando uno spazio sempre più di rilievo nel settore dell’intelligenza artificiale e non solo grazie al suo assistente AI. Da alcune settimane, infatti, l’azienda ha rilasciato Comet, un nuovo browser web con funzionalità AI disponibile in una prima versione di test per gli utenti macOS.

Per una maggiore espansione del suo progetto, Perplexity è ora pronta al salto di qualità. Il browser è ora entrato in una fase sperimentale anche su Windows e, nel prossimo futuro, è pronto a fare il salto anche tra i dispositivi mobile, arrivando su Android e iOS. Per il momento, l’uso del browser non è consentito a tutti ma avviene solo su invito.

Il browser AI di Perplexity arriva su Windows

Comet è un browser web pensato per integrarsi con l’intelligenza artificiale. Gli utenti hanno la possibilità di sfruttare diverse funzioni AI per un’esperienza d’uso decisamente differente rispetto a quella garantita dai browser web tradizionali. C’è anche la possibilità di interagire con l’AI utilizzando il linguaggio naturale.

Per migliorare il suo browser, Perplexity ha la necessità di incrementare la base di utenti e di testare il funzionamento del software anche su altre piattaforme. Per questo motivo, dopo macOS, Comet è pronto a debuttare anche su Windows con una build già pronta e nuovi aggiornamenti in arrivo nel corso del prossimo futuro.

Come chiarito da Aravind Srinivas, CEO di Perplexity, sono in arrivo anche versioni “mobile” di Comet, con un focus iniziale su Android e poi anche con il debutto su iOS, in modo da poter garantire agli utenti la possibilità di sfruttare l’AI su tutte le piattaforme e con un’esperienza sempre più completa e ricca di funzioni.

Come usare Comet

Per il momento, Comet è disponibile solo in una versione di test e non è scaricabile liberamente per tutti gli utenti. Per iniziare a utilizzare il browser web è necessario raggiungere il sito web ufficiale (perplexity.ai/comet) e iscriversi alla lista d’attesa. L’azienda, quando deciderà di ampliare la fase di test, invierà degli inviti agli utenti iscritti che, solo a quel punto, potranno iniziare a provare il browser web.

Questo vale anche per la versione Windows, da poco disponibile. Al momento, infatti, come confermato da Perplexity, solo alcuni utenti che hanno ricevuto l’invito al test possono provare il nuovo browser web con AI anche su un computer con il sistema operativo di Microsoft. È solo una questione di tempo, però. Nel corso delle prossime settimane, infatti, Comet dovrebbe risultare accessibile a un numero maggiore di utenti.