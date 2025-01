Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

Fonte foto: Università di Padova

I ricercatori dell’Università di Padova, coordinando un team internazionale, hanno pubblicato un testo che evidenzia la scoperta della pianta legnosa più antica d’Europa. Un primato continentale dal grande impatto, comprensibilmente, per quanto non si tratti sorprendentemente di un maestoso albero. Lo sguardo è rivolto infatti a un arbusto di ginepro.

La pianta più antica d’Europa

Quando si parla di grandi scoperte, la nostra mente si prepara a immagini maestose. Se si fa riferimento alla pianta legnosa più antica d’Europa, dunque, comprensibilmente ci si figura robustezza e una cima elevatissima.

Come detto, invece, si parla di un arbusto di ginepro comune, che cresce nel nord della Lapponia finlandese. Le dimensioni non contano, è il caso di dirlo. Il suo fusto, infatti, non supera i 10 centimetri d’altezza. Ciò che lo rende tremendamente speciale, però, è la “data di nascita”. È stato infatti calcolato che questo arbusto vanti ben 1647 anni. Una scoperta clamorosa in questo campo, dal momento che vengono superati di oltre quattro secoli gli alberi più vecchi riconosciuti in Europa.

La ricerca

A capo del progetto c’è Marco Carrer, ecologo forestale e docente del Dipartimento Territorio e sistemi agroforestali dell’Università di Padova. Il lavoro di ricerca è stato pubblicato sulla rivista Ecology e il titolo è Common juniper, the oldest nonclonal woody species across the tundra biome and the European continent.

Ecco le parole di Angela Luisa Prendin, tra le autrici dello studio: “Ciò che studiamo sono gli anelli legnosi, dai quali estraiamo preziose informazioni riguardo ai cambiamenti climatici e allo sviluppo della vegetazione. Tuttavia, quando ci si spinge all’estremo nord, gli alberi cedono il passo a piante di dimensioni più ridotte. Da qui la necessità di rivolgere l’attenzione a una specie molto comune e longeva, ma capace di produrre anelli come gli alberi: il ginepro era perfetto per i nostri studi, e così abbiamo iniziato le analisi”.

Ginepro comune

Quando si parla di ginepro comune, si fa riferimento soprattutto a una spezia da cucina. Ecco cosa appare nell’immaginario comune. Si tratta però della specie legnosa più diffusa sul pianeta. Ha senso, dunque, che proprio questa sia la pianta più antica d’Europa.

Carrer precisa come si tratti di una specie tremendamente eclettica, individuabile “dal livello del mare fino ai limiti superiori della vegetazione, dall’Alaska all’Etna, dal Giappone alla Scozia”. È in grado di tollerare tanto temperature roventi ed estrema aridità quando ambienti gelidi e in prossimità dei ghiacciai.

Riuscire però a determinare l’età esatta non è cosa semplice. Ecco il processo spiegato da Raffaella Dibona, coautrice della ricerca: “È necessario misurare con precisione ogni singolo anello e confrontare le misure con quelle effettuate su altri individui raccolti nella stessa area. Alla fine, però, si arriva a un valore certo, molto più accurato rispetto a quelli forniti dal più noto metodo del Carbonio 14”.