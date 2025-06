Amazon, smartphone Xiaomi a prezzo stracciato: le offerte di oggi

Occasioni speciali su Amazon per smartphone, smartwatch, smart TV e gli elettrodomestici per la casa. Approfitta delle migliori offerte di oggi e risparmi centinaia di euro.

Una domenica bollente e non solo per le temperature torride che stanno caratterizzando questo weekend di giugno. Da oggi 8 giugno trovi su Amazon tantissime nuove promo al minimo storico e con sconti che ti fanno risparmiare centinaia di euro su alcuni dei dispositivi più ricercati e amati dagli utenti. Come ad esempio lo smartphone Xiaomi 14T disponibile su Amazon con uno sconto che ti fa risparmiare ben 250 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Ottima anche l’offerta disponibile per il Galaxy Watch7: l’ultima versione dello smartwatch top di Samsung è disponibile con un ottimo sconto del 40% e risparmi 130 euro.

Come sempre, noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo che trovi oggi su Amazon. Oltre ai classici smartphone e smart TV, trovi anche console (la PS5 Slim Digital è in offerta a un prezzo mai visto prima) ed elettrodomestici per la casa diventati oramai di fondamentale importanza nella vita di tutti i giorni. Non farti scappare queste opportunità e approfitta subito delle migliori offerte di oggi.

Amazon, le migliori offerte dell’8 giugno

Smartphone

Xiaomi 14T. Prezzo al minimo storico e risparmi ben 250 euro . Se sei alla ricerca di un telefono top di gamma, lo Xiaomi 14T è quello che fa per te. Da oggi è disponibile al minimo storico e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Prestazioni ottime, tripla fotocamera posteriore professionale realizzata da Leica e una batteria a lunghissima durata. Un’offerta che non puoi farti scappare.

e . Se sei alla ricerca di un telefono top di gamma, lo è quello che fa per te. Da oggi è disponibile al e lo puoi anche . Prestazioni ottime, tripla fotocamera posteriore professionale realizzata da Leica e una batteria a lunghissima durata. Un’offerta che non puoi farti scappare. realme 14 Pro+. Minimo storico e offerta shock. Da oggi su Amazon è disponibile lo smartphone top di gamma realme con un super sconto e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Ottimo comparto fotografico con sensori Sony top di gamma, compresa una fotocamera periscopica. Design che cambia colore in base alla temperatura ed è super resistente. Un’offerta esclusiva di Amazon che non puoi farti scappare.

è disponibile lo con un e hai anche la possibilità di dilazionare il . Ottimo comparto fotografico con sensori Sony top di gamma, compresa una fotocamera periscopica. Design che cambia colore in base alla temperatura ed è super resistente. Un’offerta esclusiva di Amazon che non puoi farti scappare. Galaxy A55. Smartphone top di gamma che devi acquistare subito. Il telefono Samsung è disponibile con uno sconto del 32% e risparmi quasi 150 euro su quello di listino. Schermo Super AMOLED da 6,67 pollici, processore Exynos di ultima generazione, fotocamera principale da 50 megapixel e una batteria a lunghissima durata. Ottimo rapporto qualità-prezzo.

che devi acquistare subito. Il telefono Samsung è disponibile con uno e su quello di listino. Schermo Super AMOLED da 6,67 pollici, processore Exynos di ultima generazione, fotocamera principale da 50 megapixel e una batteria a lunghissima durata. Ottimo rapporto qualità-prezzo. Galaxy A26. Per chi vuole spendere un po’ di meno e acquistare comunque uno smartphone affidabile, da oggi su Amazon è in promo speciale il Galaxy A26. Lo trovi con uno sconto del 32% e al prezzo più basso di sempre. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Schermo grande e fluido, buone prestazioni e una fotocamera principale da 50 megapixel.

Smartwatch

Galaxy Watch7. Nuovo minimo storico e sconto del 40% . Da oggi su Amazon trovi l’ultima versione dell’orologio smart di Samsung in promo con al prezzo più basso di sempre e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Uno dei pochi smartwatch a utilizzare l’intelligenza artificiale per un monitoraggio più preciso e accurato della salute e degli allenamenti. Effettua anche un’analisi della composizione del tuo corpo e monitora il sonno. A questo prezzo è un vero best-buy.

. Da oggi su Amazon trovi l’ultima versione dell’orologio smart di Samsung in promo con al e lo puoi anche Uno dei pochi smartwatch a utilizzare l’intelligenza artificiale per un monitoraggio più preciso e accurato della salute e degli allenamenti. Effettua anche un’analisi della composizione del tuo corpo e monitora il sonno. A questo prezzo è un vero best-buy. Amazfit GTR Mini. Se vuoi spendere poco e sei alla ricerca di un orologio compatto, l’Amazfit GTR Mini è quello che fa per te. Da oggi lo trovi con uno sconto del 46% e lo paghi meno di 70 euro. Puoi controllare il tuo stato di salute in tempo reale e ventiquattro ore su ventiquattro. Inoltre, hai a disposizione oltre 120 modalità di allenamento. GPS integrato e la batteria ha una durata che arriva fino a quattordici giorni.

Console

PlayStation 5 Digital Slim. Prezzo al minimo storico e promo da cogliere al volo. Da oggi su Amazon trovi la PlayStation 5 Slim nella versione Digital con un controller in promo con uno sconto del 20% e risparmi 100 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero. A questo prezzo è da acquistare subito.

e da cogliere al volo. Da oggi su Amazon trovi la nella con un controller in promo con uno e su quello di listino. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero. A questo prezzo è da acquistare subito. PlayStation 5 Digital con 2 controller. Offerta lampo per la PS5 Digital con nella confezione due controller wireless Dual Sense. Da oggi su Amazon è disponibile con uno sconto di 100 euro e la puoi pagare a rate con Cofidis. Una promo che potrebbe terminare da un momento all’altro.

Smart TV

TCL Mini-LED 65 pollici. Sconto del 40% e risparmi ben 400 euro sul prezzo di listino. Offerta speciale per lo smart TV TCL Mini-LED con schermo da 65 pollici. Modello lanciato sul mercato da pochissimi mesi, assicura una qualità delle immagini straordinaria grazie al pannello di ultima generazione. A bordo è presente il sistema Google TV che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. A questo prezzo è il TV da acquistare oggi e puoi anche dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis.

Elettrodomestici

Pinguino De’Longhi. Prezzo in picchiata e risparmi quasi 200 euro. Il caldo estivo è oramai arrivato e bisogna farsi trovare pronti. Se in casa non potete montare un condizionatore a parte, l’unica soluzione è un climatizzatore portatile. E oggi trovi in promo a un prezzo speciale il Pinguini De’Longhi PAC EM82 con uno sconto del 31% e al minimo storico di quest’anno. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Potenza di 9400 Btu, copre una stanza di circa 30 metri quadrati. Perfetto per la tua abitazione, ma anche per i negozi. Classe di efficienza energetica A.

e Il caldo estivo è oramai arrivato e bisogna farsi trovare pronti. Se in casa non potete montare un condizionatore a parte, l’unica soluzione è un climatizzatore portatile. E oggi trovi in promo a un prezzo speciale il Pinguini De’Longhi PAC EM82 con uno e al di quest’anno. Lo puoi anche . Potenza di 9400 Btu, copre una stanza di circa 30 metri quadrati. Perfetto per la tua abitazione, ma anche per i negozi. Classe di efficienza energetica A. Aspirapolvere lowcost. Sconto del 70% e offerta shock . Solo per oggi trovi questo aspirapolvere lowcost in promo al minimo storico e risparmi più di 200 euro su quello di listino. Scopa elettrica con spazzola dotata di LED che illumina la zona il pavimento da pulite. Ideale per tappeti e per raccogliere i peli degli animali. Nella confezione trovi anche utili accessori.

e . Solo per oggi trovi questo aspirapolvere lowcost in promo al minimo storico e su quello di listino. Scopa elettrica con spazzola dotata di LED che illumina la zona il pavimento da pulite. Ideale per tappeti e per raccogliere i peli degli animali. Nella confezione trovi anche utili accessori. Robot aspirapolvere Lefant. Super sconto del 63% per il robot aspirapolvere Lefant. Da oggi è disponibile in promo al minimo storico e lo paghi meno di 150 euro. Facile da utilizzare, lo puoi controllare anche da remoto con l’app dello smartphone o con i comandi vocali. Grande potenza di aspirazione e mappa perfettamente tutta l’abitazione.

per il robot aspirapolvere Lefant. Da oggi è disponibile in promo al minimo storico e lo paghi meno di 150 euro. Facile da utilizzare, lo puoi controllare anche da remoto con l’app dello smartphone o con i comandi vocali. Grande potenza di aspirazione e mappa perfettamente tutta l’abitazione. Bialetti Gioia. Costa pochissimo e ricevi in regalo anche 32 capsule per il caffè. Se sei alla ricerca di una macchina per il caffè economica, ecco quella che fa per te. La Bialetti Gioia ha dimensioni compatte, compatibile con le capsule e prepara un caffè buono come quello del bar. Un affare da non farsi scappare.

per il caffè. Se sei alla ricerca di una macchina per il caffè economica, ecco quella che fa per te. La ha dimensioni compatte, compatibile con le capsule e prepara un caffè buono come quello del bar. Un affare da non farsi scappare. Ventilatore digitale Ariete. Calo di prezzo e super sconto. Da oggi su Amazon trovi il ventilatore digitale Ariete Ciclope in promo con uno sconto del 34% e lo paghi veramente poco. Soluzione perfetta per la tua abitazione, ma soprattutto per uffici e negozi grazie al suo design ricercato. Puoi impostare fino a tre velocità differenti ed è anche molto silenzioso.

Igiene dentale

Oral-B iO2. Ecco una delle migliori offerte della giornata. Da oggi lo spazzolino di Oral-B è disponibile con uno sconto del 62% e lo paghi meno di 50 euro . Nella confezione è presente anche una testina di ricambio, una custodia per il viaggio e un dentifricio Oral-B Pro-Expert. Lo puoi anche pagare in 3 rate a tasso zero . Denti 100% più puliti dopo solamente una settimana di utilizzo rispetto a uno spazzolino normale. Protegge anche le tue gengive.

è disponibile con uno e lo . Nella confezione è presente anche una testina di ricambio, una custodia per il viaggio e un dentifricio Oral-B Pro-Expert. Lo puoi anche . Denti 100% più puliti dopo solamente una settimana di utilizzo rispetto a uno spazzolino normale. Protegge anche le tue gengive. Testine Oral-B confezione da 10. Uno dei prodotti più acquistati su Amazon negli ultimi giorni. Questa confezione con 10 testine Oral-B Cross Action per lo spazzolino elettrico sono in promo con uno sconto del 39% e le paghi meno di 25 euro. Praticamente 2,5 euro l’una. Compatibili con la maggior parte degli spazzolini elettrici Oral-B.

