PlayStation 5 avrà la connessione Wi-Fi migliore di tutte

La PlayStation 5 potrà contare sul Wi-Fi 6 e sulla connettività Bluetooth 5.1. Queste due importanti caratteristiche per la console della Sony, che la rende quella con la migliore connessione ad oggi sul mercato, nonostante la Xbox Series X di Microsoft sia più potente, almeno sulla carta.

La mossa di offrire una connessione migliore per la PS5 nasce dall’esigenza di Sony di non ripetere l’errore commesso con la precedente console PS4. La precedente console di Sony poteva contare su un hardware molto solido e apprezzato dai suoi clienti, ma la scelta di un Wi-Fi datato non si è rivelata vincente. Tanto che anche nei modelli successivi, PS4 Pro e PS4 Slim, la società ha “rimediato” migliorando la funzionalità del Wi-Fi. Proprio sulla connettività Sony segna un punto nella sfida alle Xbox Series X e S, che sono equipaggiate con una connessione Wi-Fi 5 e porte USB-A con velocità di 5 Gbit/s.

PlayStation 5, le caratteristiche tecniche

Dopo l’esperienza negativa del precedente modello, Sony ha equipaggiato la PlayStation 5 con un’antenna Wi-Fi 6 802.11ax con supporto al Bluetooth 5.1, che avrebbe la capacità di trasferire dati alla velocità di 9.6 Gbit/s. Inoltre, troviamo una porta USB-C sulla parte frontale della console e due prese USB-A sul retro, tutte compatibili con lo standard Super-Speed con velocità di trasferimento pari a 10 Gbit/s. Solo la porta USB-A presente sulla parte anteriore della PS5 è standard.

PS5, perché la connessione è importante

La prima cosa che salta all’occhio dunque è una differenza abissale tra le prestazioni di connettività offerte dal Wi-Fi 6 di PlayStation 5 contro il Wi-Fi 4 della PS4, con velocità massima di download rispettivamente di 9,6 Gbit/s e 300 Mbit/s. Anche la connessione Bluetooth migliora, passando da una versione 2.1 a 5.1. Anche rispetto a Xbox Series X e S, la connettività di PS5 è superiore. Le console next-gen di Microsoft possono contare su uno standard Wi-Fi 5, con velocità di connessione da 3.5 Gbit/s, e su tre porte USB-A con capacità di massimo 5 Gbit/s.

Il risultato per PlayStation 5 è una connessione più stabile, anche in luoghi pubblici o condomini dove la rete internet risulta congestionata per chi sceglie di giocare online, oltre che un collegamento più affidabile con gli accessori compatibili in modalità wireless e Bluetooth.