PlayStation 5, Sony alza i prezzi: quanto costa ora

Per chi stava aspettando un promozione per acquistare la PS 5, un rumor che circolava da qualche giorno è, purtroppo, stato confermato ufficialmente dalla società ed è una brutta notizia: Sony ha appena annunciato un aumentato dei prezzi per la PlayStation 5 e la PlayStation 5 Digital Edition, in diversi Paesi Italia compresa.

I territori interessati sono l’Europa, il Medio Oriente, l’Africa, l’Asia del Pacifico, l’America Latina, l’Australia e il Canada e in tutte queste regioni i nuovi prezzi possono già essere adottati dai rivenditori. L’aumento arriva, stando a quanto ha dichiarato la multinazionale giapponese, a causa delle recenti "sfide economiche" che il mondo sta affrontando. La compagnia reputa l’inflazione globale una delle principali cause dell’incremento dei prezzi della celebre console. Inoltre, l’azienda parla delle tendenze valutarie avverse, che hanno avuto un impatto negativo sui consumatori e creato pressione su molti settori.

PS5: quanto costa ora

Sony ha dichiarato che "Sebbene questo aumento di prezzo sia una necessità dato l’attuale contesto economico globale e il suo impatto sull’attività di SIE [Sony Interactive Entertainment], la nostra priorità resta quella di migliorare la situazione dell’offerta, in modo che il maggior numero possibile di giocatori possa avere a disposizione tutto ciò che la PS5 offre e anche tutto quello che deve ancora arrivare".

Tradotto: Sony proverà a produrre più PlayStation, per limitare l’annoso problema degli "scalper", ma è costretta dalla situazione economica globale ad alzare i prezzi di vendita ufficiali. Ed ecco, allora, i nuovi prezzi di PS5 e PS5 Digital Edition in alcuni dei mercati colpiti dagli aumenti:

Australia: PS5 Digital Edition a 649,95 dollari; PS5 a 799,95 dollari

Cina: PS5 Digital Edition a 3.499 yuan; PS5 a 4.299 yuan

Europa: PS5 Digital Edition a 449,99 euro; PS5 a 549,99 euro

Giappone: PS5 Digital Edition a 49.478 yen; PS5 a 60.478 yen

Gran Bretagna: PS5 Digital Edition a 389,99 sterline; PS5 a 479,99 sterline

Ricordiamo che il prezzo in Europa per PS5 Digital Edition e PS5 era precedentemente fissato a 399 euro e a 499 euro e che, di conseguenza, l’aumento è di 50 euro tondi.

Sebbene gli Stati Uniti, per il momento, siano stati esclusi dall’improvviso aumento, senza dubbio si tratta solo di una questione di tempo: presto i fan della PS5 in USA e in tutte le altre regioni del mondo riceveranno brutte notizie.

PS5: su Amazon l’acquisto su invito

Da mesi, come è ormai noto, per i potenziali acquirenti è difficilissimo comprare una PS5 a causa dell’operato dei cosiddetti "scalper", cioè degli sciacalli che comprano in blocco centinaia di pezzi usando dei bot che fanno acquisti automatizzati su Amazon e altri siti online e poi rivendono le console a prezzi altissimi.

Per risolvere questo problema su Amazon, anche in Italia, sono arrivati gli acquisti su invito. Questo nuovo sistema permette ad un maggior numero di utenti di acquistare dei prodotti che hanno una grande richiesta, ma che sono disponibili in poche quantità.

Il primo articolo acquistabile su invito è la PS5 standard, offerta in bundle con il gioco Horizon Forbidden West al costo di 559 euro. Alla luce dei rincari in arrivo, comprare una PS5 su "invito" in questo momento equivale a risparmiare 50 euro subito.