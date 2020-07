PlayStation 5, la versione in oro 24 carati vale una fortuna

La PlayStation 5 non è ancora arrivata sul mercato, e non si sa neanche quanto costerà, ma iniziano ad arrivare già i primi annunci di bizzarre edizioni speciali. Persino una in oro 24 carati, realizzata da TrulyExclusive. Il sito, che si definisce “Il brand numero uno in UK nelle customizzazioni di lusso“, già produce le versioni in oro dei Samsung S20 e degli iPhone XS e XS Max.

Adesso TrulyExclusive è “fiera di annunciare un nuovo prodotto: la nuovissima Sony PS5, disponibile in oro 24 carati, platino e oro rosa 18 carati“. Ancora non è noto il prezzo, visto che non si sa neanche il prezzo della PS5 normale, ma di sicuro non sarà affatto basso visti i materiali usati e visti i prezzi degli altri articoli già in vendita sul sito inglese. Ma non vi preoccupate: la spedizione internazionale è inclusa nel prezzo. Chi fosse interessato a comprare la PS5 d’oro o di platino può già preregistrarsi sul sito di TrulyExclusive, in attesa del lancio ufficiale della next-gen di Sony e del successivo annuncio del prezzo finale della versione di lusso.

Quanto costerà la PS5 in oro

Spulciando il catalogo di TrulyExclusive possiamo farci una prima idea di quanto potrebbe costare la PlayStation 5 in oro: basta guardare a quanto vengono venduti gli altri prodotti customizzati. Il Samsung S20 in oro 24 carati “liscio“, cioè senza alcun disegno sulla cover in oro, viene venduto a 2.900 sterline inglesi. La versione in oro rosa 18 carati con una sobria tigre disegnata parte da 3.500 sterline, stesso prezzo per quella in platino col dragone e per quella in oro 24 carati col leone.

La PS5 per tutti gli altri

Chiaramente di queste PS5 personalizzate se ne venderanno ben poche, si tratta di uno sfizio abbastanza kitsch per persone molto ricche che non hanno alcun problema a spendere parecchi soldi. I comuni mortali appassionati di videogiochi, invece, aspettano con ansia l’uscita e soprattutto il prezzo finale della PlayStation normale.

Secondo le ultime indiscrezioni la data dell’evento di presentazione non è lontana: il 6 agosto. Sempre secondo indiscrezioni, infine, il prezzo della versione digital senza lettore Blu-Ray dovrebbe attestarsi sui 399 euro, mentre la PS5 normale costerà 499 euro. Per quanto riguarda i giochi, invece, è ormai quasi certo che il prezzo standard sarà di una decina di euro in più rispetto ai giochi per PS4. Per comprare un titolo tripla A su supporto fisico, quindi, preparatevi a spendere circa 70 euro.