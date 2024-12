Un cinese ha trasformato una PS5 in un laptop

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Qualcuno in Cina ha inserito l’hardware di una PlayStation 5 all’interno di un notebook. Il risultato dell’esperimento è BBook AI, la prima PS5 portatile al mondo

Il mondo del modding è un settore dove, davvero, è possibile vedere cose incredibili con decine di prodotti hi-tech modificati e trasformati in qualcosa di unico. Non mancano, ovviamente, le console (soprattutto quelle più datate) con gli utenti che dando sfogo alla loro creatività le hanno stravolte radicalmente, spesso addirittura migliorando l’idea originale.

Uno degli ultimi progetti che ha attirato l’attenzione del web, però, riguarda una PlayStation 5 che qualcuno ha trasformato in un vero e proprio laptop, al netto di qualche “piccolo” problema tecnico.

Cosa sappiamo del PC con l’hardware della PS5

Un utente cinese ha inserito l’hardware della PS5 all’interno di un laptop. Il progetto è stato, poi, condiviso su Weibo attirando la curiosità di migliaia di altri utenti affascinati da questo incredibile esperimento.

L’operazione è stata chiamata BBook AI ed è stata portata a termine prendendo l’hardware della PlayStation 5, riposizionandolo al meglio e adattandolo al fattore di forma di un laptop.

Il dispositivo ottenuto mantiene tutte le specifiche tecniche della console di Sony e, infatti, può far girare nativamente tutti i titoli in catalogo.

La vera particolarità di questa idea è che il tutto è stato collegato a un ottimo monitor 4K cosa che (a livello teorico) consente alle persone di giocare ai loro giochi preferiti in qualsiasi momento e, naturalmente, con una ottima qualità video.

Fino a questo punto, tutto sembra essere più che interessante ma ci sono degli aspetti negativi. Anzitutto questa “conversione” è costata ben 19.999 yuan, che al cambio attuale corrispondono a 2.614,79 euro, un prezzo nettamente superiore anche a quello di una PlayStation 5 Pro che costa 799,99 euro.

Oltre a questo, nonostante l’hardware sia stato inserito all’interno di un notebook, non è prevista una batteria perciò, comunque, per utilizzare il device c’è bisogno di collegarlo alla rete elettrica.

Altro lato negativo di questo progetto sono le dimensioni: BBook AI è estremamente pesante e molto ingombrante (molto di più rispetto a un classico laptop), cosa che va sicuramente a scoraggiare gli utenti dal portarsi dietro la propria PS5.

L’ultimo lato negativo riguarda il livello di rumore con i primi test effettuati che segnano 71,3 dB che è circa il suono di un asciugacapelli in funzione. Decisamente troppo rumoroso per poter giocare senza distrazioni.

È possibile comprare BBook AI?

Nonostante il prezzo elevato e tutti i lati negativi appena descritti, in molti si sono chiesti se sarà effettivamente possibile acquistare BBook AI (quantomeno in Cina). La risposta dei modder è che, al momento, non c’è alcuna intenzione di vendere questo prodotto che, con buone possibilità, resterà solo un esperimento.

Nonostante questo, è comunque interessante vedere fino a che punto possono arrivare la creatività e l’ingegno delle persone, che in tempi ragionevolmente brevi sono riuscite a prendere una PS5 e a stravolgerne totalmente il fattore di forma, dando magari anche qualche spunto interessante alle aziende produttrici.