PlayStation 5, il prezzo crolla: la devi comprare adesso

Fonte foto: Girts Ragelis/iStock

I giorni in cui trovare una PlayStation 5 era praticamente impossibile sono oramai solo un brutto ricordo. La fine della pandemia e il ritorno alla normalità ha permesso a Sony di sopperire alla mancanza cronica di microchip e la produzione riesce finalmente a soddisfare la domanda. Questo ha permesso a molti negozi ed e-commerce anche di lanciare le prime offerte sulla console. Non è un caso che proprio la PS5 sia stata la protagonista incontrastata del Prime Day, grazie a un’offerta lampo che ha fatto calare il prezzo al minimo storico. E la stessa promo la ritroviamo oggi su Amazon. Grazie allo sconto del 18% si risparmiano ben 100€ sul prezzo di listino. Un vero affare per tutti coloro che stavano aspettando il giusto momento per acquistarla.

Sulla PlayStation 5 c’è poco da dire. Fin dal lancio è stata la console next gen più amata, grazie ai tanti titoli in esclusiva e a un sistema composto da CPU, GPU e SSD che assicura prestazioni fulminee. Il tutto con il massimo supporto alla risoluzione 4K e la retrocompatibilità con migliaia di titoli per PS4. Da non trascurare la presenza del nuovo joystick wireless DualSense, completamente rinnovato rispetto al passato per offrire sensazioni mai provate in precedenza. Per tutti gli appassionati di gaming difficile trovare di meglio, soprattutto al prezzo a cui la troviamo oggi.

PlayStation 5

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

PS5: caratteristiche e funzionalità

Uno dei migliori momenti per acquistare la PlayStation 5. I problemi di approvvigionamento sono solamente un brutto ricordo e oramai è molto semplice trovarla disponibile nei negozi e sui siti di e-commerce, come capita oggi su Amazon. Quando, poi, la si trova anche in offerta, non bisogna far altro che approfittarne immediatamente.

Sulle performance e sulle caratteristiche tecniche c’è poco da dire, si tratta di una delle migliori console next gen disponibili sul mercato. Sony non ha badato a mezze misure e ha dotato la PS5 di un sistema avanzatissimo composto da una CPU, una GPU e un SSD che rendono le prestazioni fulminee. Il caricamento dei videogame è quasi istantaneo, anche grazie all’ottimo lettore Blu-Ray. Lettore che puoi utilizzare anche per vedere film e serie TV con la massima qualità possibile.

L’altra grande novità della PS5 è il nuovo joystick DualSense, con il quale proverai sensazioni completamente nuove con il gameplay. Grilletti adattivi con una resistenza dinamica che si adatta alla scena del videogioco, feedback aptico per vibrazioni reattive che simulano i fattori ambientali (attiva solamente su una selezione specifica di titoli), microfono integrato per parlare direttamente con gli altri giocatori.

A tutto questo si aggiunge anche la retrocompatibilità con oltre 4000 titoli per PS4. Insomma, con la PlayStation 5 entri di prepotenza nel regno delle console next gen.

PlayStation 5 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un’offerta da non farsi scappare per nessun motivo. Da oggi troviamo la PlayStation 5 in offerta con uno sconto del 18% che fa scendere il prezzo a 449€, minimo storico su Amazon. Il risparmio totale è di ben 100€, una promo veramente eccezionale per un prodotto che, come sappiamo molto bene, per diversi mesi è stato praticamente introvabile. La versione che troviamo in offerta è quella Standard, con lettore Blu-Ray e joystick incluso nella confezione. C’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto e che si attiva in fase di check-out. La disponibilità è immediata e arriva a casa vostra anche in meno di ventiquattro ore. Dovete, però, essere molto veloci, al momento è uno dei prodotti più venduti su Amazon e le scorte potrebbero terminare molto presto.

PlayStation 5