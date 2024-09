POCO X6 cala di prezzo su Amazon: è il mid-range su cui puntare oggi

Il POCO X6 è in offerta su Amazon: la versione con 12 GB di RAM e 256 GB di storage cala di prezzo e diventa il best buy del momento a meno di 300 euro

Il POCO X6 è, sempre di più, un punto di riferimento del mercato per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo smartphone da meno di 300 euro. Grazie alla nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il mid-range di Xiaomi al prezzo scontato di 279 euro, puntando sulla variante da 12 GB di memoria RAM e 256 GB di storage.

C’è anche la versione con 8 GB di RAM e 256 GB di storage che viene proposta al prezzo di 259 euro e che può essere un’alternativa interessante per chi ha un budget ridotto. Lo smartphone è disponibile in diverse colorazioni. Entrambe le varianti sono vendute direttamente da Amazon.

POCO X6 – Snapdragon 7s Gen 2 – Versione 8/256 GB

POCO X6 – Snapdragon 7s Gen 2 – Versione 12/256 GB

POCO X6: scheda tecnica

Il POCO X6 è uno degli smartphone più interessanti della fascia media. Tra le specifiche tecniche troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 affiancato da 8/12 GB di memoria RAM e da 256 GB di storage. Lo smartphone è dotato di una batteria da 5.100 mAh con possibilità di sfruttare la ricarica rapida da 67 W.

Il mid-range di POCO è dotato di un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate fino a 120 Hz. Il pannello è protetto dal vetro Gorilla Glass Victus. Lo smartphone ha anche una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 64 Megapixel, un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel e un sensore da 2 Megapixel per le macro. La fotocamera anteriore è da 16 Megapixel.

Il sistema operativo di POCO X6 è Android 14, personalizzato con HyperOS e con altri 2 major update garantiti che porteranno il dispositivo fino ad Android 16. Lo smartphone è dotato del supporto Dual SIM, del chip NFC e della certificazione IP54. Sotto al display, inoltre, c’è un sensore di impronte digitali per lo sblocco e l’autenticazione in sicurezza. C’è anche il jack da 3,5 mm. Lo smartphone ha dimensioni pari a 161,2 x 74,3 x 8 mm con un peso di 181 grammi.

POCO X6: l’offerta di Amazon

Il POCO X6 è oggi protagonista di un’ottima offerta su Amazon che lo rende tra i più interessanti mid-range da prendere a meno di 300 euro. La versione con 8 GB di RAM e 256 GB di storage costa 259 euro. Per rapporto qualità/prezzo, però, conviene puntare sulla versione da 12 GB di RAM e 256 GB di storage, ora proposta con un prezzo scontato di 279 euro e con la possibilità di scegliere tra più colorazioni. Il modello è venduto direttamente da Amazon.

