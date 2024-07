Poco X6 5G, con l'offerta Amazon è un vero best buy

Fonte foto: Poco

Tra i vari produttori che si posizionano nel segmento degli smartphone di fascia intermedia troviamo Poco, il sub-brand di Xiaomi¸ che nel tempo si è distinto per device dall’ottima scheda tecnica da acquistare a prezzi più che ragionevoli.

Tra i modelli più interessanti dell’azienda cinese troviamo il Poco X6 5G, rebrand del Redmi 13 Pro con cui condivide buona parte delle specifiche tecniche fatta eccezione per il comparto fotografico che rinuncia a un sensore da 200 MP a beneficio di uno da 64 MP e della memoria interna che arriva massimo fino a 256 GB.

Oltre a questo, parliamo di due device praticamente speculari ma col modello prodotto da Poco che arriva sul mercato a un prezzo parecchio più basso rispetto alla controparte di Redmi. Se a questo aggiungiamo le ottime offerte su Amazon il prezzo scende ancora e arriva addirittura sotto i 300 euro e a un prezzo così, trovare di meglio è davvero difficile.

Poco X6 – Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 – Versione 12/256 GB

Poco X6 5G: scheda tecnica e prezzo

Poco X6 5G ha uno schermo AMOLED da 6,67 pollici, con risoluzione 1,5K (1.220×2.712 pixel), refresh rate variabile fino a 120 Hz e 1.800 nit di luminosità di picco. A protezione del display un vetro Corning Gorilla Glass Victus.

Il processore scelto da Poco è un Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 affiancato, in questa specifica offerta, da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione, non espandibile. Inoltre, con la funzione Memory Expansion è possibile ottenere fino a 12 GB di RAM aggiuntiva attingendo alla memoria interna dello smartphone, se disponibile.

Tre le fotocamere in dotazione: un sensore principale da 64 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 8 MP e un sensore per gli scatti macro da 2 MP. La fotocamera frontale è da 16 MP.

Le opzioni di connettività comprendono il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.2, l’USB-C 2.0, il sensore a infrarossi, l’ingresso per il jack da 3,5 mm, il chip per l’NFC e le varie soluzioni per la geolocalizzazione dell’utente tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC. Il comparto audio è composto da due speaker certificati Dolby Atmos e HiRes Audio.

La batteria ha una capacità di 5.100 mAh con ricarica cablata da 67 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia proprietaria HyperOS 1.0.1.

Infine è presente la certificazione IP54, che attesta la resistenza del Poco X6 5G alla polvere e agli schizzi d’acqua da tutte le direzioni.

Poco X6 5G: l’offerta su Amazon

Poco X6 5G ha un prezzo di listino di 329,90 euro ma grazie alle offerte Amazon si può portare a casa questo smartphone a 289,90 euro (-12%, -40 euro) uno sconto da non sottovalutare che consente di acquistare un ottimo mid-range a un prezzo più che ragionevole.

