Fonte foto: Samsung

Il Samsung Galaxy A36 diventa sempre più conveniente ed è oggi uno degli smartphone di fascia media più interessanti sul mercato, soprattutto scegliendo la variante con 8 GB di RAM e 256 GB di storage che rappresenta l’opzione più completa della gamma. Si tratta di uno smartphone completo, con una buona scheda tecnica e un software ricco di funzioni, con la garanzia di un supporto di ben 6 anni.

Sfruttando la nuova offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy A36 8/256 GB con un prezzo scontato di 399 euro che rappresenta anche il nuovo minimo per questa variante sullo store. Il pagamento può avvenire anche optando per l’acquisto in 5 rate mensili, con carta di debito. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy A36 5G – Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 – 8/256 GB

Samsung Galaxy A36: la scheda tecnica

La scheda tecnica del Samsung Galaxy A36 comprende un display Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 120 Hz. A gestire il funzionamento del dispositivo, invece, c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, in grado di offrire prestazioni più che soddisfacenti in tutti i contesti di utilizzo. Da segnalare anche 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage (c’è anche una variante, meno interessante, da 6 GB di RAM e 128 GB di storage).

Lo smartphone ha una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 50 Megapixel, un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel e un sensore per le macro da 5 Megapixel. Il Galaxy A36 può contare sul supporto Dual SIM, anche con possibilità di sfruttare le eSIM e sul sistema operativo Android 15 con 6 major update garantiti nel corso dei prossimi 6 anni. Il sistema è personalizzato con la One UI di Samsung e sono incluse alcune funzioni Galaxy AI. Il dispositivo può sfruttare la certificazione IP67.

Samsung Galaxy A36: l’offerta di Amazon

Per chi è alla ricerca di un nuovo mid-range di qualità c’è oggi la possibilità di puntare sul Samsung Galaxy A36 8/256 GB. Lo smartphone è acquistabile su Amazon al nuovo minimo storico. Con l’offerta di oggi è possibile acquistare il dispositivo con un prezzo scontato di 399 euro e con la possibilità di effettuare il pagamento anche optando per l’acquisto in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per accedere subito alla promo basta premere sul banner seguente. Lo smartphone viene proposto in sconto con diverse colorazioni. Da segnalare che ci sono 3 anni di garanzia per la versione acquistata direttamente su Amazon, senza alcun costo aggiuntivo.

Samsung Galaxy A36 5G – Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 – 8/256 GB