Il Nothing Phone (3a) è in offerta su Amazon: si tratta della scelta giusta per chi è alla ricerca di un nuovo smartphone di fascia media di alta qualità

Il Nothing Phone (3a) è una delle ultime novità della fascia media del mercato smartphone e rappresenta l’opzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un mid-range di qualità, soprattutto considerando l’offerta in corso su Amazon in questo momento.

La versione venduta direttamente da Amazon dello smartphone di Nothing, infatti, è ora acquistabile al prezzo scontato di 347 euro, con anche la possibilità di effettuare il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi.

Si tratta di una promo da cogliere al volo: il dispositivo offre un ottimo comparto tecnico e un software curato in ogni minimo dettaglio, grazie alla presenza di Android 15 con Nothing OS e l’integrazione con ChatGPT. Per sfruttare l’offerta basta premere sul banner qui di sotto.

Nothing Phone (3a) – Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 – 12/256 GB

Nothing Phone (3a): la scheda tecnica

La scheda tecnica del Nothing Phone (3a) comprende un display AMOLED da 6,77 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre alla possibilità di sfruttare il SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, un’ottima soluzione per ottenere prestazioni elevate nella fascia media. Il rapporto qualità/prezzo è davvero elevato.

Il chip è affiancato da 12 GB di memoria RAM e 256 GB di storage e può contare anche su di una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 50 W. Il comparto fotografico include una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel, sensore teleobiettivo da 50 Megapixel, con zoom ottico 2x, e sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel. La fotocamera anteriore è da 32 Megapixel.

Tra le specifiche tecniche del Nothing Phone (3a) troviamo anche il supporto Dual SIM, senza possibilità di utilizzare una eSIM però, un sensore di impronte digitali, di tipo ottico, posizionato sotto al display, il chip NFC per i pagamenti e il supporto a Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.4. Il sistema operativo è Android 15 con la garanzia di 3 major update in futuro. Lo smartphone è certificato IP64 e può contare sul sistema di illuminazione posteriore tipico degli smartphone Nothing.

Nothing Phone (3a): l’offerta di Amazon

Grazie alla nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Nothing Phone (3a) con un prezzo scontato di 347 euro e con la possibilità di effettuare il pagamento anche optando per l’acquisto in 5 rate senza interessi. Il modello è venduto e spedito da Amazon ed è ora disponibile al minimo storico. Si tratta dell’opzione giusta per poter acquistare un ottimo mid-range, completo e ricco di funzionalità. La promo è accessibile premendo sul banner riportato qui di sotto.

