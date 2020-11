PostePay down: ERR-00, che sta succedendo

A partire dalle 19:00 di oggi , 5 novembre, boom di segnalazioni sui social per disservizi all’app PostePay. Moltissimi utenti dell’app di pagamento di Poste Italiane non riescono a collegarsi e ricevono l’errore “ERR-00“. Le segnalazioni sono letteralmente schizzate nel giro di appena un’ora, segno che si tratta di un malfunzionamento diffuso.

La mappa delle segnalazioni, tracciate da DownDetector, a differenza di altri casi simili precedenti è praticamente uniforme su tutto il territorio nazionale. Si tratterebbe, quindi, di un vero e proprio down generale del servizio. A conferma di ciò ci sono anche alcuni messaggi di utenti che non riescono ad accedere neanche al sito Web per fare movimenti: il sistema chiede l’ID dalla app, ma l’app non funziona. Non sembrerebbero esserci problemi invece, almeno al momento, con i pagamenti tramite carta PostePay.

Il periodo nero di Poste Italiane

Non è affatto un buon periodo per Poste Italiane e i suoi servizi. Il 28 settembre si è registrato un grosso down di Poste Mobile, per il quale l’operatore si scusò con i clienti regalando 100 GB di traffico per un mese. Appena due settimane dopo altro down di Poste Mobile il 12 ottobre.

Ieri, 4 novembre, è a causa del sovraccarico dovuto al click day del Bonus Bici e Monopattino è andato in crisi lo SPID PosteID. Oggi, 5 novembre, il Computer Emergency Response Team dell’Agenzia per l’Italia Digitale ha diramato un allarme phishing relativo ad una nuova campagna finalizzata a rubare le credenziali SPID di migliaia di cittadini italiani.