ChatGPT è attualmente in down in tutto il mondo e le segnalazioni si stanno moltiplicando: ecco cosa sta succedendo oggi 10 giugno 2025

Fonte foto: Adeel Ahmed photos / Shutterstock

Problemi per ChatGPT: il servizio è, infatti, in down dalla mattina di oggi 10 giugno 2025 con diverse segnalazioni che confermano il malfunzionamento del chatbot AI di OpenAI. La conferma è arriva anche da Downdetector.com, portale che monitora lo stato dei servizi online più utilizzati. Da questa mattina, a partire dalle 10:30 circa, sono iniziate ad arrivare numerose segnalazioni in merito ai problemi di funzionamento del servizio.

(in aggiornamento)

ChatGPT in down, cosa è successo?

Dalla mattinata di oggi, 10 giugno 2025, gli utenti di ChatGPT stanno facendo i conti con una serie di malfunzionamenti per il servizio. Provando a utilizzare il chatbot AI, infatti, è frequente registrare un messaggio di errore, come il classico “Something went wrong” che conferma l’impossibilità di ottenere una risposta da parte del servizio di intelligenza artificiale di Open AI.

L’azienda, per il momento, non ha confermato il problema ma le segnalazioni arrivate in queste ore sono chiare. Come conferma le segnalazioni su Downdetector.com, infatti, c’è chiaramente qualcosa che non va. Il problema interessa anche Sora con molti utenti che stanno segnalando l’impossibilità di utilizzare il tool per generare video.

ChatGPT in down, come risolvere?

In attesa di una comunicazione ufficiale di OpenAI, per il momento, gli utenti hanno pochi margini di manovra. Il chatbot AI, infatti, mostra errori nel funzionamento sia tramite le app che dalla versione web. È possibile insistere e inviare più volte lo stesso messaggio fino a quando ChatGPT non garantisce una risposta.

Il down del servizio non è totale e il cahtbot risulta essere parzialmente funzionante. Per gli utenti che hanno bisogno di un assistente AI in questo momento c’è sempre la possibilità di sfruttare un servizio alternativo. Ad esempio, è possibile utilizzare Gemini, Copilot oppure Perplexity, servizi a cui è possibile accedere tramite app oppure tramite la versione web.

Al momento, non ci sono altre soluzioni. Bisogna attendere che il down di ChatGPT venga risolto da OpenAI per poter tornare a utilizzare il servizio in modo completo e senza le fastidiose interruzioni legate al messaggio di errore che, in queste ore, è sempre più diffuso tra gli utenti del chatbot.