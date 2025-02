PlayStation Network Down: che succede

Lunghissimo down per tutti i servizi di PlayStation Network: gli utenti inferociti non possono far nulla, ma Sony resta in silenzio

Dalla mattina di oggi, sabato 8 febbraio 2025, i server di PlayStation Network hanno molti problemi. Sony lo ha anche ammesso, PSN down, ma si è limitata a indirizzare gli utenti alla pagina web dello stato dei servizi. Proprio da questa pagina, però, si intuisce che il problema è davvero grosso.

PSN Down: cosa sta succedendo

Dal sito web Down Detector, come sempre un’affidabile cartina di tornasole dei down dei principali servizi online, si nota chiaramente che le segnalazioni di guasto a PlayStation Network sono schizzate alle stelle allo scoccare della mezzanotte di ieri.

Le segnalazioni sono poi progressivamente diminuite, ma semplicemente perché col passare delle ore gli utenti del nostro fuso orario sono andati a dormire e hanno smesso di segnalare i down su Down Detector.

Tanto è vero che, a partire dalle 8 di questa mattina le segnalazioni sono nuovamente cresciute e, nel momento in cui scriviamo, sono ancora molto sostenute.

Il fatto che tutto sia iniziato a mezzanotte lascia pensare ad un aggiornamento software dei server di Sony, che ha evidentemente causato qualche problema.

PSN Down: cosa dice Sony

L’unica comunicazione ufficiale di Sony sul down di PSN è un post su X delle 2:46, nel quale si ammette che "alcuni utenti potrebbero sperimentare al momento dei problemi con PSN".

Il post rimanda alla pagina status di PlayStation Network, dalla quale si apprende che tutti i servizi sono down da ore ed ore.

Impossibile accedere all’account, crearne uno o modificarlo. Non funziona lo streaming dei giochi, non si possono scaricare i contenuti PlayStation Video, non si può usare il PlayStation Store per acquistare, scaricare, sfogliare, cercare giochi e riscattare codici promozionali.

Tutte queste comunicazioni risalgono all’una di questa notte e non sono mai state aggiornate, nonostante terminino tutte con un laconico "Stiamo cercando di risolvere il problema rapidamente".

Anche per questo motivo gli utenti di PSN sono letteralmente inferociti.