PosteMobile down oggi, cosa sta succedendo

PosteMobile down il 28 settembre in tutta Italia. Gli utenti dell’operatore telefonico di Poste Italiane segnalano problemi sia sulla linea telefonica, che sulla connessione dati alla rete internet, trovandosi del tutto isolati.

Sia su Twitter che sul sito specializzato in guasti Downdetector è possibile leggere un numero di segnalazioni crescenti da parte degli utenti, che non riescono a utilizzare il servizio PosteMobile. Il guasto sembra essere diffuso in tutta Italia, dato che in un primo momento la maggior parte delle segnalazioni si è concentrata nelle regioni del Nord Italia, ma con l’avanzare del tempo il numero è aumentato anche nelle regioni del Centro e del Sud del Paese. Da parte di PosteMobile non ci sono commenti, né dichiarazioni su quanto sta accadendo e quando sarà risolto il guasto.

PosteMobile down, i malfunzionamenti

I problemi con PosteMobile sono iniziati a partire dalle 10 del mattino di lunedì 28 settembre, ma è dalle 11 in poi che le segnalazioni di malfunzionamenti sono esplose sui social network e sui siti specializzati al monitoraggio di down di siti web e app, come Downdetector.

Gli utenti lamentano soprattutto l’assenza di linea telefonica, che gli impedisce di effettuare e ricevere chiamate, così come inviare o ricevere SMS.

Segnalati malfunzionamenti anche della linea internet, con mancato accesso alla connessione dati. I malfunzionamenti riguardano tutta l’Italia e non è chiaro cosa possa aver provocato i danni che stanno mettendo in isolamento degli utenti che usufruiscono di PosteMobile.