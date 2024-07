Prime Day 2024 offerte anticipate: offerte shock su tantissimi prodotti

Fonte foto: Amazon

L’inizio ufficiale del Prime Day 2024 è fissato per il 16 e 17 luglio, ma su Amazon sono già arrivate le prime offerte che anticipano il grande evento. Si tratta di promo lampo che durano pochissimi giorni e scadono giusto a ridosso dell’inizio del Prime Day "vero e proprio". Di alcune promo che riguardavano i prodotti Amazon già ne avevamo parlato in questo articolo, mentre in queste ultime ore sono apparse sul sito di e-commerce anche alcune offerte su bundle che riguardano i dispositivi per la smart home prodotti dalle varie aziende di proprietà di Amazon. Telecamere per la sicurezza, campanelli smart, smart speaker e anche router per creare una rete mesh in casa e navigare alla massima velocità.

Si tratta di occasioni uniche da non farsi sfuggire. In moltissimi casi, infatti, lo sconto di questi bundle supera anche il 60% e si risparmiano centinaia di euro sul prezzo di listino. Essendo delle offerte legate al Prime Day, sono riservate solamente agli utenti iscritti al programma Prime di Amazon. Se ancora non lo sei, puoi approfittare della prova gratuita di 30 giorni disponibile per tutti gli iscritti. Se ti iscrivi oggi, potrai approfittare anche delle promo esclusive del 16 e 17 luglio. Per iscriverti gratis, clicca qui.

Blink Mini + Blink Outdoor

Questo è il bundle perfetto per migliorare la sicurezza della tua abitazione. Fino al 15 luglio puoi approfittare dello sconto del 63% per il bundle che comprende 3 telecamere di sicurezza per l’esterno Blink Outdoor e una telecamera per l’interno Blink Mini 2. Il prezzo è crollato a 107,49 euro e risparmi più di 180 euro sul prezzo di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis presente in pagina.

Se avete uno spazio esterno molto ampio, c’è anche il bundle con ben 4 telecamere Blink Outdoor e sempre 1 telecamera Blink Mini 2. Il prezzo è di 128,49 euro e lo sconto è sempre del 63%: Il risparmio supera i 220 euro.

Per quanto riguarda le telecamere c’è poco da dire. Sono semplice da montare e da configurare e assicurano una qualità delle immagini veramente ottima. Le Blink Outdoor sono anche impermeabili e resistono agli agenti atmosferici. La visione notturna è a colori e grazie a grazie all’integrazione con Alexa puoi gestirle anche utilizzando semplicemente la tua voce. In alternativa, puoi controllare cosa sta accadendo all’interno della tua abitazione utilizzando l’app per lo smartphone.

Blink Outdoor + Blink Video Doorbell

Lo avevamo detto nell’introduzione: le offerte anticipate del Prime Day 2024 riguardano soprattutto la smart home e la sicurezza. E lo dimostra quest’altro bundle che comprende 3 telecamere Blink Outdoor e il campanello smart Blink Video Doorbell. Anche in questo caso c’è la versione con 4 telecamere Blink Outdoor.

Per il bundle con tre telecamere, il prezzo è di soli 107,49 euro, con uno sconto di ben il 66% su quello di listino. Risparmi poco più di 210 euro e approfitti di una super occasione. Se necessiti di quattro videocamere, il prezzo del bundle sale a 128,49 euro, con lo sconto che resta sempre al 66%. Il risparmio supera i 250 euro. Per entrambe le offerte hai la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis. Nella confezione è presente anche il Sync Module, un dispositivo da abbinare al campanello smart per sfruttare al meglio le funzione del video in diretta e dell’audio bidirezionale.

Starter kit sicurezza domestica

Questa è l’offerta ideale per chi sta muovendo i primi passi nel mondo della domotica. Il bundle è composto dal campanello smart Blink Video Doorbell, da una telecamera Blink Outdoor e da una telecamera Blink Mini. Tre dispositivi versatili e funzionali che lavorano insieme alla perfezione. Con il videocitofono controlli chi ti suona alla porta, con la Blink Outdoor monitori cosa accade intorno all’abitazione, mentre con la Blink Mini 2 controlli cosa accade all’interno della casa. Puoi controllare ogni dispositivo con l’app per lo smartphone e il montaggio con la configurazione sono semplici e immediati. Fino al 15 luglio trovi tutto in offerta con uno sconto del 55% e li paghi solamente 89,99 euro.

Ring Intercom + Echo Pop

Offerta interessantissima per chi ha un videocitofono a casa e non vuole sostituirlo con uno nuovo, ma allo stesso tempo vuole renderlo smart. Su Amazon trovi il bundle che comprende il Ring Intercom e l’Echo Pop con uno sconto del 65% e li paghi solamente 54,99 euro, con un risparmio netto di 100 euro.

Il Ring Intercom è uno degli ultimi dispositivi smart lanciati da Amazon che aggiunge funzionalità intelligenti consentendo di rispondere ai visitatori e aprire l’ingresso dell’edificio utilizzando lo smartphone. Progettato per l’installazione fai-da-te, Ring Intercom si collega alla cornetta del citofono e non richiede alcuna modifica funzionale al sistema citofonico dell’edificio. Abbinando al Ring Intercom anche lo smart speaker Echo Pop, puoi parlare da remoto con chi ti sta suonando alla porta e aprirgli il portone utilizzando semplicemente un comando vocale. Due dispositivi molto utili che messi insieme esaltano le loro potenzialità.

Prodotti Ring

Tra le offerte anticipate del Prime Day troviamo anche alcuni prodotti Ring, aziende controllata da Amazon e che produce dispositivi per la sicurezza. Tra le promo da segnalare troviamo il citofono smart Ring Video Doorbell 4 (da poco uscito sul mercato) disponibile in promo con uno sconto del 50% che fa scendere il prezzo a a 99,99 euro. Facile da installare, lo puoi controllare da remoto tramite l’app dello smartphone e controllare chi ti sta suonando alla porta. Include anche una prova gratuita di 30 giorni del piano Ring Protect.

L’altra offerta riguarda un bundle che comprende 2 videocamere esterne Ring Stick Up Cam (resistente agli agenti atmosferici) e una videocamera per l’interno Ring Indoor Camera di seconda generazione. Grazie allo sconto del 58% il prezzo scende a 109,99 euro, con un risparmio netto che sfiora i 150 euro. Anche per questa offerta hai una prova gratuita di 30 giorni per il servizio Ring Protect.

Router eero

In pochi ne sono a conoscenza, ma Amazon, tramite l’azienda eero, produce anche router e sistemi mesh per migliorare la qualità della rete Wi-Fi all’interno della tua abitazione e negli uffici. Se stavi aspettando il momento giusto per acquistare uno di questi prodotti e fare un super affare, oggi è il giorno giusto. Per il Prime Day 2024 trovi alcuni bundle molto interessanti che permettono di coprire uno spazio che supera anche i 200 metri quadrati. In base alle tue necessità, alla velocità della connessione e alla grandezza dell’abitazione, puoi scegliere tra uno dei bundle disponibili su Amazon. Lo sconto va da un minimo del 39% fino a un massimo del 55% e risparmi cifre importanti che si avvicinano anche ai 250 euro. Non lasciarti sfuggire queste super offerte.

Ring indoor Camera di seconda generazione + Router eero 6

Vuoi migliorare la sicurezza della tua abitazione e allo stesso tempo renderla più sicura? Questo è il bundle che fa per te. Oggi trovi la Ring Indoor camera di seconda generazione e il router mesh eero 6 in promo con uno sconto del 50% che fa scendere il prezzo a soli 89,99 euro. Utilissimi nella vita di tutti i giorni e rendono la tua abitazione veramente smart. La telecamera ti avvisa in tempo reale se nota anche qualche movimento anomale. Devi essere velocissimo nell’approfittarne: l’offerta scade il 15 luglio.

Echo Spot

Chiudiamo con l’ultima novità appena lanciata da Amazon per la smart home. Si tratta di Echo Spot, una sveglia smart dotata di schermo digitale e con Alexa integrata. Si tratta di un nuovo dispositivo che si aggiunge alla ricca famiglia dei device Echo e che funge anche da smart speaker. Dotato di una sveglia che ti aiuta a svegliarti in modo rilassato, ti permette di cominciare al meglio la giornata con la daily routine che puoi impostare direttamente tramite Alexa. Puoi gestire tutti i dispositivi smart tramite la sveglia e ascoltare le previsioni meteo o le breaking news appena alzato. Per il lancio la trovi su Amazon con uno sconto del 42% e la paghi 54,99 euro. Approfittane immediatamente.