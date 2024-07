IPhone 15 e offerte Prime Day, ecco le migliori promo Amazon della settimana

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Manca una settimana al Prime Day estivo di Amazon (in programma per il 16 e 17 luglio) e sul sito di e-commerce cominciano ad apparire anche le prime offerte su alcuni dei prodotti smart prodotti dalle aziende di proprietà di Amazon. Telecamere di sicurezza, bundle che comprendono diversi dispositivi che rendono la tua abitazione più intelligenti, il tutto con sconti che superano il 50% e permettono anche di risparmiare più di 200 euro. Inoltre, continuano anche le promo su alcuni dei servizi di Amazon, come ad esempio Audible (se ti iscrivi oggi i primi tre mesi di prova sono gratis) e Amazon Music Unlimited (per gli utenti Prime, il periodo di prova gratuito è di ben 5 mesi). Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle promo più interessanti disponibili questa settimana che riguardano smartphone, tablet, smartwatch, dispositivi per la smart home (soprattutto quelli a marchio Amazon) e gli elettrodomestici, diventati oramai sempre più intelligenti. Li trovate tutti nella lista qui in basso: basta cliccare sul link per accedere direttamente alla pagina prodotto e completare l’acquisto.

Ti ricordiamo che le offerte anticipate per il Prime Day sono esclusive per gli utenti Prime: se ancora non sei abbonato, puoi sfruttare la prova gratuita di 30 giorni e approfittare anche delle offerte disponibili il 16 e 17 luglio: clicca qui.

Amazon, le migliori offerte della settimana 8-14 luglio

Una lista di promo e offerte veramente molto lunga. In questa settimana che ci porta diretti al primo Prime Day dell’anno (il secondo, come al solito, ci sarà nel mese di ottobre), su Amazon troviamo tantissime opportunità per fare dei grandissimi affari, risparmiando centinaia di euro su alcuni dei dispositivi più amati dagli utenti. Due esempi su tutti: l’iPhone 15 al minimo storico e con uno sconto che supera i 200 euro e il Galaxy S24 con uno sconto del 32% e risparmi circa 300 euro, con la possibilità per entrambi gli smartphone di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. In tema di grandi affari, trovi anche il nuovo smart TV Samsung Crystal da 50 pollici con uno sconto del 32%, oppure lo spazzolino Oral-B Smart 4 con uno sconto del 62%. Per quanto riguarda gli elettrodomestici per la casa, c’è una doppia promo per la macchina per il caffè De’Longi Genio S Plus: oltre allo sconto del 34%, ricevi anche un buono di 40 euro sull’acquisto delle capsule Nespresso.

Tutte le offerte le trovi nella lista in alto e basta cliccare sul link per accedere alla pagina prodotto e completare l’acquisto, mentre se vuoi approfondire le caratteristiche tecniche dei singoli dispositivi, in basso è disponibile una breve descrizione. A te la scelta!

iPhone 15

Torna in offerta l’iPhone 15 e lo fa segnando un nuovo minimo storico per su Amazon. Questa settimana lo smartphone top di Apple è disponibile con uno sconto del 23% risparmi 230 euro sul prezzo di listino. Lo paghi 749 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 149,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Per quanto riguarda lo smartphone c’è poco da dire. L’ultima versione dell’iPhone è una delle meglio riuscite degli ultimi anni, anche grazie alle novità apportate da Apple. Design cambiato con l’introduzione della Dynamic Island che ha preso il posto del notch, nuovo sistema di fotocamere con un sensore principale da 48 megapixel che assicura immagini e video con una maggior definizione e infine il processore A16 Bionici per prestazioni sempre al top. Non farti scappare questa super opportunità.

iPhone 15

Galaxy S24

Non solo iPhone. Questa settimana trovi con un super sconto anche la principale alternativa sul mercato: il Galaxy S24. Lo smartphone con intelligenza artificiale di Samsung è disponibile a un prezzo di 634,99 euro con uno sconto del 32% rispetto a quello di listino e il risparmio sfiora i 300 euro. Anche per questo modello hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 127 euro al mese a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Le caratteristiche sono quelle tipiche di uno smartphone premium, con a bordo il nuovo sistema Galaxy AI che porta l’intelligenza artificiale in ogni funzione del dispositivo e ne semplifica l’utilizzo nella vita di tutti i giorni. Schermo Dynamic AMOLED da 6,1 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, ottimo processore e sistema fotografico professionale con un sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultra-grandangolare da 12 megapixel e teleobiettivo da 10 megapixel con zoom 3x. Non acquistarlo sarebbe un errore troppo grande.

Galaxy S24

Galaxy A25

Uno dei migliori smartphone lowcost che trovi questa settimana su Amazon. Stiamo parlando del Galaxy A25, telefono medio di gamma di Samsung che oggi paghi quanto un entry-level grazie allo sconto del 44% che fa scendere il prezzo a soli 178,30 euro. Lo smartphone è il chiaro esempio dell’affidabilità Samsung in ogni fascia di prezzo. Schermo Super AMOLED da 6,5 pollici con ottima luminosità e super scorrevole nella vita di tutti i giorni. Le prestazioni sono sempre al top grazie all’ottimo processore, supportato da 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna (espandibile fino a 1 terabyte con una scheda microSD). Ottimo anche il comparto fotografico, soprattutto confrontandolo con il prezzo dello smartphone. Nella parte posteriore trovi un sensore principale da 50 megapixel, un obiettivo ultra-grandangolare da 8 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel. Batteria da 5.000mAh che ti accompagna per tutto il giorno senza troppi problemi.

Galaxy A25

Oppo Enco Buds2

Ecco uno dei migliori affari che puoi fare questa settimana. Su Amazon trovi le cuffie Bluetooth lowcost con uno sconto del 60% e le paghi solamente 19,99 euro. Rispetto a tanti altri modelli che costano anche di più, queste cuffie Oppo assicurano una buona qualità audio, sono ergonomiche e il suono è nitido. Sono compatibili con qualsiasi smartphone e assicurano anche la riduzione del rumore in modo da ascoltare al meglio i propri brani preferiti. A questo prezzo difficilmente trovi di meglio.

Oppo Enco Buds2

Redmi Watch3 Active

Sei alla ricerca di uno smartwatch economico? Ecco l’offerta che fa per te. Su Amazon è disponibile l’ottimo Redmi Watch3 Active in promo a soli 32,90 euro. Un prezzo alla portata di tutti per un dispositivo che segue alla perfezione la filosofia Xiaomi: ottime prestazioni, a un prezzo alla portata di tutti. Non stiamo esagerando nel dire che si tratta di uno dei migliori che puoi trovare in questa fascia di prezzo: ottimo schermo da 1,83 pollici, monitoraggio completo e avanzato della salute grazie ai sensori che tengono sotto controllo in tempo reale la frequenza cardiaca, la saturazione dell’ossigeno nel sangue e anche la qualità del riposo, con un report giornaliere che ti mostra come hai dormito la notte. Per gli amanti dello sport ci sono più di 100 modalità sportive tra cui scegliere e trovi tutte le più comuni come corsa all’aperto, ciclismo ed escursioni. Per chiudere la batteria che ti assicura un’autonomia fino a 12 giorni. Difficile chiedere di più.

Redmi Watch3 Active

Garmin Instict 2S

Il Garmin Instict 2S è l’alternativa economica per tutti coloro che sono alla ricerca di uno smartwatch super resistente e non vogliono spendere delle cifre folli. Il wearable di Garmin è disponibile con uno sconto del 28% e lo paghi 214,89 euro, con un risparmio di decine di euro. Un vero affare per un orologio che resiste alle cadute, ai graffi, agli sbalzi di temperatura e con una batteria che può durare fino a un massimo di 21 giorni. Ottime anche le funzionalità dedicate al monitoraggio della salute, con la frequenza cardiaca che viene aggiornata in tempo reale. Le app per lo sport sono più di 30 e ti aiutano a migliorare le performance giorno dopo giorno. Ottima anche l’autonomia: la batteria può durare fino a un massimo di 21 giorni.

Garmin Instict 2S

Smart TV Samsung Crystal 50 pollici

Una promo veramente interessante per uno smart TV lanciato sul mercato da pochissimo tempo. Stiamo parlando della nuova generazione di Smart TV Samsung Crystal, dotate di un ottimo pannello e di un processore di ultima generazione che assicura immagini un ultra definizione. Il modello in offerta è quello da 50 pollici che troviamo a un prezzo di 507,80 euro con uno sconto del 32% e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto. Ottima anche la qualità audio e a bordo è presente l’hub Samsung dedicato ai contenuti in streaming compatibile con qualsiasi piattaforma. Puoi vedere le tue serie TV preferite senza nessun tipo di problema.

Smart TV Samsung Crystal 50 pollici

Computer portatile Microsoft Surface Pro 9

Sconto del 37% e risparmio che sfiora i 700 euro per il PC portatile Microsoft Surface Pro 9, modello top di gamma pensato per chi viaggia molto e ha necessità di un dispositivo che sia allo stesso tempo leggero e prestazionale. A bordo trovi un processore Intel Core i7 con a supporto 16 gigabyte di RAM e un SSD da 256 gigabyte. Lo schermo PixelSense è da 13 pollici e la quasi assenza di cornici lo rende anche compatto. Il display è touch e acquistando anche la penna Surface Slim Pen 2 ne potenzi le funzionalità. Un minimo storico da non farsi scappare.

Microsoft Surface Pro 9

Spazzolino elettrico Oral-B Smart 4

Un’offerta a tempo da non farsi scappare. Questa settimana torna in promo lo spazzolino elettrico Oral-B Smart 4 con uno sconto eccezionale del 62% che fa scendere il prezzo a soli 49,99 euro, il punto più basso mai raggiunto sul sito di e-commerce. Un’occasione da non farsi sfuggire per un ottimo spazzolino dotato di 3 modalità di spazzolamento e ti suggerisce anche come migliorare la tua igiene orale. Nella confezione trovi anche un tubetto di dentifricio Oral-B Sensibilità e Gengive Calm e due testine. A questo prezzo è un affare da non farsi scappare.

Spazzolino elettrico Oral-B Smart 4

Prime Day 2024: le offerte già attive

Lo abbiamo detto nell’introduzione: su Amazon sono già attive alcune offerte che anticipano il Prime Day. E devi essere molto bravo nell’approfittarne subito perché scadono tra pochi giorni. Le promo sono riservate solamente agli utenti iscritti a Prime: se non lo sei puoi approfittare della prova gratuita di 30 giorni cliccando su questo link.

Le offerte riguardano i dispositivi realizzati da Amazon per rendere più smart la tua abitazione. Le offerte sono davvero interessanti perché permettono di risparmiare centinaia di euro e di rendere più intelligente e sicura la tua abitazione.

Ad esempio, trovi questo bundle che comprende 4 telecamere Blink Outdoor, 1 Sync Module 2 e 1 campanello smart Blink Video Doorbell in promo con uno sconto del 66% e lo paghi solamente 128,49 euro, risparmiando più di 250 euro. La soluzione perfetta per migliorare la sicurezza della tua abitazione.

4 telecamere Blink Outdoor, 1 Sync Module 2 e 1 campanello smart Blink Video Doorbell

Altro bundle molto interessante riguarda il Ring Intercom (dispositivo che rende smart il tuo vecchio citofono) con lo smart speaker Echo Pop. Solo per pochi giorni li trovi a 54,99 euro con uno sconto del 65%. Un altro validissimo bundle, invece, comprende la telecamera per gli interni Ring Indoor Camera e il router mesh eero 6 prodotto sempre da Amazon. In questo caso il prezzo è di 89,99 euro e lo sconto del 50%.

Ring Intercom + Echo Pop

Ring Indoor Camera + router mesh eero 6

Chiudiamo con un altro super bundle. Per coprire l’interno e l’esterno della tua abitazione trovi 1 Blink Outdoor, 1 Sync Module 2, 1 Blink Video Doorbell e 1 Blink Mini 2 a un prezzo di soli 89,99 euro, con uno sconto del 55%.

Bundle sicurezza

Roomba i3

Un robot aspirapolvere che pulisca efficacemente il pavimento semplificandoci la vita è uno dei migliori acquisti se si può fare. Se ci aggiungi anche il fatto di trovarlo in offerta su Amazon con uno sconto del 35% che fa scendere il prezzo a soli 299,90 euro, ecco che diventa un best-buy assoluto. Stiamo parlando del robot aspirapolvere Roomba i3, modello tecnologicamente avanzato dotato di sensori che monitorano tutto quello che accade intorno a loro in modo da evitare gli ostacoli. Compatibile anche con gli assistenti vocali, lo puoi controllare facilmente tramite l’app dello smartphone. Ti fornisce anche dei suggerimenti in base alle tue abitudini di pulizia.

Roomba i3

De’ Longhi Genio S

Una doppia promo da non farsi scappare per nessun motivo. Oggi trovi la macchina per il caffè espresso De’Longhi Genio S con uno sconto del 34% che fa scendere il prezzo a soli 75,90 euro. L’offerta, però, non finisce qui: ricevi anche in regalo 40 euro di capsule per il caffè Nespresso. Se vuoi una macchina compatta, piccola e perfetta per la tua cucina, questa è l’offerta che non devi farti sfuggire.

De’ Longhi Genio S

Friggitrice ad aria Philips Essential

Torna in offerta uno degli elettrodomestici per la cucina più amati e acquistati in questi ultimi mesi. Stiamo parlando della friggitrice ad aria Philips Essential che trovi con uno sconto del 48% e la paghi solamente 69,90 euro. Prezzo minimo al minimo e super occasione per acquistare un’ottima friggitrice ad aria dotata di tante modalità di cottura a un prezzo veramente stracciato. Tecnologia Rapid Air per una cottura uniforme e con un utilizzo minimo di olio. Approfittane subito, è uno dei prodotti più richiesti su Amazon.

Friggitrice ad aria Philips Essential

Lavatrice Samsung AI Control

Ecco un’occasione veramente unica per fare un super acquisto. Su Amazon trovi la lavatrice Samsung AI Control con cestello da 9 chilogrammi in offerta con uno sconto del 54% che fa scendere il prezzo a 533,63 euro. Si tratta del minimo storico e della miglior offerta che puoi trovare online per una lavatrice con queste caratteristiche. Tanti programmi per lavare in modo intelligente e delicato i tuoi panni e i consigli dell’intelligenza artificiale per ottimizzare il consumo di acqua ed elettricità. Puoi aggiungere anche i servizi esclusivi di Amazon per il disimballaggio dell’elettrodomestico e l’installazione.

Lavatrice Samsung AI Control

Prime Day 2024: le offerte già attive sui servizi Amazon

In vista del Prime Day 2024, oltre alle promo che abbiamo visto su alcuni prodotto Amazon, sono attive anche le prime offerte sui servizi ad abbonamento. Un’occasione irripetibile per testare gratuitamente alcune delle piattaforme più utilizzate. Le promo sono riservate agli utenti Prime e hai solamente pochi giorni per approfittarne.

Amazon Music Unlimited. Per gli utenti Prime c’è la possibilità di provare gratis per cinque mesi Amazon Music Unlimited, il servizio che permette di ascoltare musica, playlist e i tuoi podcast preferiti con la miglior qualità possibile e senza pubblicità. Puoi scaricare album e brani per ascoltarli offline, oppure skippare tutte le volte che vuoi le canzoni presenti nella playlist. Per chi non è iscritto a Prime, la prova gratuita si riduce a tre mesi.

ISCRIVITI GRATIS AD AMAZON MUSIC UNLIMITED PER 5 MESI

Audible. Il servizio di Amazon per gli amanti degli audiolibri e dei podcast. Con una libreria praticamente infinita composta da migliaia di libri, Audible è uno dei servizi più amati e desiderati dagli utenti. Da oggi puoi provarlo gratuitamente per tre mesi senza obbligo di restare e con la possibilità di recedere in qualsiasi momento. Con l’abbonamento ad Audible puoi effettuare il download degli audiolibri e ascoltarli anche quando non hai la connessione a internet e scegliere tra oltre 70.000 titoli in esclusiva. Il tutto senza pubblicità.

ABBONATI GRATIS AD AUDIBLE PER 3 MESI

Kindle Unlimited. Altro servizio molto conosciuto di Amazon. Kindle Unlimited è il paradiso dei lettori: hai accesso illimitato a milioni di e-book e riviste e puoi leggerli dal tuo e-reader oppure tramite l’app Kindle disponibile per tablet e smartphone. Per il Prime Day, Amazon ha deciso di estendere la prova gratuita a 3 mesi, ma solo per i clienti Prime. Anche in questo caso senza nessun vincolo e con la possibilità di recedere in qualsiasi momento.

ABBONATI A KINDLE UNLIMITED PER TRE MESI

Amazon Seconda Mano. Sconto del 20% aggiuntivo su una selezione di prodotti presenti su Amazon Seconda Mano, la sezione del sito di e-commerce dedicata ai prodotti resi. In molti casi si tratta di dispositivi praticamente nuovi e con nessun difetto, che trovi a un prezzo già scontato a cui aggiungere un ulteriore 20% di sconto. Per scoprire tutti i dispositivi disponibili, clicca sul link.