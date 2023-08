Appassionata di belle storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Fonte foto: iStock

Uno dei luoghi più affascinanti della Sicilia è una formazione rocciosa a picco sul mare, un vero capolavoro della natura: stiamo parlando della Scala dei Turchi, qualcosa di unico al mondo che offre uno scenario meraviglioso. È proprio qui che, nei giorni scorsi, si è verificato un avvenimento a dir poco spettacolare. Si tratta di un raro avvistamento, che ha incantato pochi fortunati presenti sul posto.

Avvistamento di delfini alla Scala dei Turchi

Osservare i delfini e la loro graziosa danza in acque cristalline: la Sicilia è senza dubbio una delle mete perfette per chi vuole assistere a questo spettacolo, ma alcuni luoghi sono davvero speciali. La Scala dei Turchi è uno di questi, ed è proprio qui che i delfini hanno regalato una sorpresa ai turisti. Alcuni diportisti, che stavano navigando in questo tratto di mare, hanno avuto l’occasione di avvistare queste splendide creature mentre si esibivano in tuffi tra le acque scintillanti sotto il sole.

Si è rivelato uno spettacolo grandioso, che ha affascinato i fortunati naviganti trovatisi casualmente davanti alla Scala dei Turchi al momento giusto. Vedere questi sinuosi delfini nuotare in un mare cristallino e sollevarsi in grandi salti, stagliandosi contro il bianco immacolato della falesia a picco sull’acqua, è stata un’esperienza indimenticabile. Naturalmente, i diportisti l’hanno immortalata in bellissimi video che hanno fatto ben presto il giro dei social, conquistando tutti.

“È stato un momento magico che non dimenticheremo mai. Vedere questi delfini liberi e felici nel loro ambiente naturale è stato un regalo straordinario” – ha affermato uno dei presenti, che a bordo del gommone ha potuto osservare questo piccolo miracolo della natura. Alcuni delfini, i più coraggiosi, si sono persino avvicinati all’imbarcazione, quasi a volerla accompagnare nel suo viaggio. Di sicuro, per i fortunatissimi navigatori questa è stata un’emozione unica al mondo.

La Scala dei Turchi, un vero gioiello

L’avvistamento si è verificato in Sicilia, e più precisamente lungo la Costa del Mito: questo tratto di litorale si estende da Selinunte a Gela, per ben 150 km di meraviglie tutte da scoprire. Una delle più suggestive è proprio la Scala dei Turchi, un gioiello che lascia tutti senza fiato. Costituita da una falesia bianchissima che si tuffa direttamente nelle acque cristalline del mar Mediterraneo, è stata finemente modellata dal vento che l’ha scolpita creando delle onde morbide e tondeggianti.

Dall’alto, offre una vista spettacolare su un lungo tratto di costa siciliana e sul suo mare incantevole. Ci sono anche due spiaggette che attirano moltissimi turisti: la Scala dei Turchi, tuttavia, è ormai inaccessibile dal 2020 a causa dell’erosione e del rischio di frane. Il suo preziosissimo patrimonio naturalistico è a rischio, rappresentando un pericolo sia per i visitatori che per la scogliera stessa, che potrebbe pian piano scomparire.

Per questo si sta pensando di ripristinare l’accesso alla Scala dei Turchi contingentando il numero di turisti che possono arrampicarvisi, in modo da preservare la sua infinita bellezza. Al momento, tuttavia, l’unico sistema per poter ammirare la falesia è dal mare, da cui si gode di un panorama spettacolare. E, naturalmente, c’è pur sempre la possibilità di scoprire le tante altre meraviglie che si snodano nei dintorni, dalle spiagge di sabbia finissima alla celebre Valle dei Templi, uno dei siti archeologici più suggestivi d’Italia.