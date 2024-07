Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

La nave di un'associazione che studia i cetacei ha scoperto un branco di 200 delfini tra Ischia e Ventotene: eccezionale avvistamento in Italia

Avvistamento sorprendente in Italia: al largo dell’isola di Ischia sono stati segnalati 200 delfini, appartenenti alla specie Stenella.

A scorgere il branco è stata un’imbarcazione dell’associazione Oceanomare Delphis Onlus lo scorso 15 luglio 2024, nel corso di un’uscita di routine.

L’avvistamento dei delfini a Ischia

Il Mediterraneo è un mare deputato per mammiferi come i delfini: gli studi censiscono sette specie diverse di questi cetacei, che contribuiscono a formare una popolazione di 750 mila esemplari. Nonostante la loro espansione, gli avvistamenti sono rari: perciò, quello avvenuto tra le isole di Ischia e Ventotene a metà luglio, è stato salutato come un grande evento.

L’equipaggio del veliero Jean Grab, appartenente all’associazione Oceanomare Delphis, si è accorto della presenza dei delfini a poppa dell’imbarcazione. Tuttavia, solcando il mare rapidamente e con grande eleganza, gli animali hanno presto superato e distaccato il Jean Grab, appartenente a una onlus composta da esperti e appassionati nell’osservazione dei cetacei. Con uscite regolari nel Mar Mediterraneo, si prefiggono di studiare i delfini nel loro habitat naturale, in mare aperto e con metodi non invasivi.

Sebbene a largo di Ischia, nella zona del canyon Cuma, ogni estate appaiano branchi di centinaia mammiferi, 200 delfini tutti insieme fanno davvero notizia! Essi appartenevano specie Stenella coeruleolaba, nota come Stenella striata.

Si tratta di cetacei che possono raggiungere la lunghezza di 2,2 metri, mentre hanno un peso che varia tra 80-100 kg, vivono in branchi più o meno affollati e amano le acque temperate o tropicali.

Negli anni ’90, un’epidemia di morbillivirus aveva causato la morte di tantissimi delfini in mare e ridotto le colonie, tanto da destare preoccupazione negli esperti e lanciare l’allarme estinzione. La Stenella, così, è stata a lungo considerata una specie vulnerabile, fino a quando non si è ripresa e nel 2021. Attualmente, nel Mar Mediterraneo è la più diffusa e si nutre soprattutto di pesce azzurro e calamari.

Altri delfini visti in Italia

Il 2024 sembra essere proprio l’anno fortunato per gli avvistamenti di delfini in Italia. Quello capitato a Ischia è solo il più recente: il 23 giugno, ad esempio, i bagnanti presenti sulla spiaggia di Porto Recanati sono stati testimoni delle incredibili evoluzioni di questi cetacei in acqua, potendoli osservare direttamente dalla battigia.

In poco tempo, un capanello di gente si è radunata nel luogo dell’avvistamento e ha iniziato a scattare foto e girare video con gli smartphone, condividendo in Rete la scena e rendendola virale sui social.

A onor del vero, anche la scorsa estate i delfini in Italia non si sono fatti attendere: tra i mesi di luglio e agosto 2023, sono state registrate numerosissime segnalazioni di avvistamenti, da Lignano e Bibione, dove hanno avuto modo di palesarsi nei pressi della Spiaggia di Pluto, fino a Rimini, Ravenna e Ancona.

Spostandosi sulla “west coast italiana”, i maestosi cetacei si sono mostrati vicino al porto di Savona: il nutrito gruppo di esemplari comprendeva adulti e anche un paio di cuccioli.

Più a sud, sempre scendendo lungo il litorale occidentale, i delfini si sono comportati da veri animatori della situazione, allietando i presenti a Torvaianica, nel comune di Pomezia, tra grandi tuffi e spruzzi in mare aperto.