Razer Edge e Razer Kishi V2 Pro, ufficialmente disponibili in Europa

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Razer

Razer Edge è ufficialmente disponibile anche in Europa. Dopo la presentazione ufficiale per il mercato americano, Razer Edge si è confermata come una delle console più interessanti degli ultimi tempi, riportando in evidenza l’importanza del mobile gaming, in un contesto dove i grandi produttori di console hanno un po’ abbandonato l’idea (ad eccezione di Nintendo).

Al suo fianco (venduto anche separatamente) anche il controller Razer Kishi V2 Pro, capace di trasformare qualsiasi smartphone Android (compatibile) in una console portatile per giocare ai propri titoli preferiti in qualsiasi momento e in qualsiasi posto.

Razer Edge: scheda tecnica

Il primo dettaglio da sottolineare del Razer Edge sono le dimensioni contenute (260x85x11 mm) e il peso di soli 246 grammi (che sale a 401 grammi con il controller). Il dispositivo ha un display AMOLED da 6,8 pollici, con risoluzione FHD+ (2.400×1.080 pixel) e refresh rate variabile fino a 144 Hz.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon G3x Gen 1 a cui si affiancano 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, espandibile fino a 2 TB utilizzando una microSD. Sul dispositivo è presente anche una fotocamera frontale da 5 MP, utile per le sessioni di gaming con i titoli multiplayer.

Tra le connessioni abbiamo il WiFi 6E, il Bluetooth 5.2 e l’USB-C. Interessante anche il comparto audio con due speaker, e due microfoni digitali, compatibile anche con THX Spatial Audio. La batteria ha una capacità di 5.000 mAh.

Infine il sistema operativo è Android 12 con già installati di default tutte le principali piattaforme per il mobile gaming come: Razer Nexus, Xbox Game Pass, NVIDIA GeForce Now, Steam Link, Epic Launcher e Parsec. Razer Edge è compatibile anche con le funzioni PS Remote Play e Xbox Remote Play, per riprodurre da remoto i titoli disponibili su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Xbox One.

Razer Edge in bundle con Razer Kishi V2 Pro è già disponibile anche per i mercati europei al prezzo suggerito di 499.99 euro. La console può essere acquistata sul sito ufficiale di Razer e presso i rivenditori autorizzati.

Razer Kishi V2 Pro per Android

Razer Kishi V2 Pro, inizialmente veniva venduto in bundle con Razer Edge, ma ora può essere acquistato anche separatamente ed è compatibile con gli smartphone con Android 10 o versioni superiori.

Il controller di gioco ha due stick analogici, otto pulsanti, un D-pad, due trigger, due bumper e due pulsanti programmabili dall’utenti. Per i giochi compatibili è disponibile anche la funzione Razer HyperSense haptics, che rende il gaming ancora più immersivo grazie alle razioni aptiche realistiche. Per alimentare lo smartphone o i Razer Edge è disponibile anche una porta USB-C

Razer Kishi V2 Pro per Android è disponibile sul sito ufficiale di Razer e preso i rivenditori autorizzati al prezzo suggerito di 149.99 euro.

Razer Kishi V2 per Android e iOS

Il precedente Razer Kishi V2 è disponibile sia per dispositivi con Android che per i dispositivi con iOS e può essere acquistato sul sito ufficiale Razer e presso i rivenditori autorizzati a 119,99 euro.

Anche in questo caso troviamo: due stick analogici, otto pulsanti, un D-pad, due trigger, due bumper e due pulsanti programmabili dall’utenti. Presente anche per questo modello la comoda porta USB-C per alimentare lo smartphone.