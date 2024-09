Razer Kraken V4 e V4X, scheda tecnica e prezzo delle nuove cuffie da gaming

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Razer presenta le cuffie da gaming Razer Kraken V4 e Razer Kraken V4X, due prodotti per l’audio efficienti e con tante funzionalità per i videogiochi e non solo

Fonte foto: Razer

Razer presenta le cuffie da gaming Razer Kraken V4 (in foto) e Razer Kraken V4X, sviluppate con l’obiettivo di garantire ai gamer di tutto il mondo un sistema per l’audio efficiente ed estremamente versatile, compatibile con PC, le principali console, i device mobili e molto altro ancora.

Si tratta di due prodotti molto simili tra loro, che differiscono per qualche dettaglio come la scelta del microfono, ad esempio, e per il tipo di connessioni disponibili, con il modello V4X che è solo cablato e arriverà sul mercato a un prezzo più contenuto.

Razer Kraken V4: scheda tecnica e prezzo

Le Razer Kraken V4 hanno driver TriForce da 40 mm, rivestiti in titanio e brevettati direttamente da Razer, con risposta in frequenza che va dai 20 Hz ai 28 kHz. Le cuffie sono compatibili anche con lo standard surround 7.1 virtuale di THX Spatial Audio sviluppato per migliorare il posizionamento degli oggetti sonori in cuffia e garantire una resa sonora realistica.

Inoltre con la Calibrazione Personalizzata è possibile accedere alle impostazioni di equalizzazione già caricate e ottimizzate per oltre 60 tra i titoli più famosi di sempre, così da garantire agli utenti la miglior resa sonora con i propri giochi preferiti.

Tra le connessioni a disposizione, ci sono una porta USB-A, il dongle con tecnologia HyperSpeed di Razer e il Bluetooth 5.3 a 2,4 GHz, una caratteristica che rende questo dispositivo estremamente versatile, consentendo all’utente di utilizzarlo con diversi dispositivi, come: PC, PlayStation, Nintendo Switch, dispositivi mobile e molto altro.

Presente anche il microfono a scomparsa HyperClear Super Wideband da utilizzare per comunicare durante il gioco (o durante le videochiamate) e che può essere facilmente rimosso dall’utente. Tra le particolarità anche un pulsante che permette di bilanciare l’audio tra gioco e chat, così da aiutare i giocatori nella gestione dell’audio in game.

Per quanto riguarda l’autonomia, stando alle dichiarazioni da Razer, è possibile utilizzare queste cuffie per circa 70 ore con una sola carica.

Merita, infine, una menzione a parte il design di queste cuffie, con il rivestimento è in tessuto traspirante e i cuscinetti con memory foam, per offrire ai gamer un buon comfort anche dopo molte ore di utilizzo.

C’è anche un sistema di l’illuminazione a 9 zone sui padiglioni auricolari che tramite le funzioni Razer Chroma RGB, consente di impostare diversi effetti di illuminazione scegliendo tra diversi preset oppure personalizzando ogni singola area tramite l’app Chroma Studio.

Le Razer Kraken V4 sono già disponibili sul sito ufficiale di Razer, su Amazon e presso i rivenditori autorizzati al prezzo di 199,99 euro.

Razer Kraken V4 – Cuffie da gaming – Compatibili con PC, console e smartphone

Razer Kraken V4X: scheda tecnica e prezzo

Le Razer Kraken V4X hanno di nuovo driver TriForce brevettati da Razer da 40 mm, con rivestimento in titanio e risposta in frequenza che va dai 20 Hz ai 28 kHz. Anche questo modello è compatibile con standard surround 7.1 virtuale di THX Spatial Audio e con le funzionalità per la Calibrazione Personalizzata.

Tra le connessioni, stavolta, c’è solo l’opzione USB convertibile tra Type-C e Type A così da poter utilizzare questo prodotto con una buona varietà di dispositivi. Cambia anche il microfono e su questo modello c’è in HyperClear Cardioid retrattile.

Speculare all’altro modello il design con rivestimento è in tessuto traspirante e i cuscinetti con memory foam. Torna anche qui la possibilità di personalizzare l’illuminazione tramite le funzioni Razer Chroma RGB.

Le Razer Kraken V4X saranno disponibili sul sito ufficiale di Razer e presso i rivenditori autorizzati dal terzo trimestre del 2024, al prezzo di 89,99 euro.